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مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 24 أبريل 2023, 01:07 مساء
مقتل فلسطيني برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية
جثمان فلسطيني قتله جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، 17 يناير 2023. (أ ف ب)
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قتل فلسطيني وأصيب ثلاثة آخرون بجروح، اليوم الإثنين، برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، بحسب ما أعلنت مصادر فلسطينية.

وذكرت المصادر أن شابا قتل متأثرا بإصابته بالرصاص الحي خلال مداهمة جيش الاحتلال الإسرائيلي، مخيم عقبة جبر للاجئين في مدينة أريحا، فيما جرى احتجاز جثته، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وحسب المصادر، أصيب ثلاثة شبان بجروح واعتقل أحدهم خلال مداهمة المخيم.

- «استشهاد» فلسطيني خلال اقتحام قوات الاحتلال مدينة أريحا بالضفة الغربية

وفي السياق، أصيب فلسطيني من مدينة أريحا بجروح ورضوض جراء دهسه من قبل آلية عسكرية إسرائيلية، ووصفت حالته بالمتوسطة.

حملة اعتقالات واسعة
كما أصيب عدد من الفلسطينيين بالرصاص المطاطي والاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، اقتحمت بلدة دير أبو مشعل شمال غرب رام الله.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني بأن الجيش الإسرائيلي شن حملة اعتقالات واسعة في مناطق متفرقة من الضفة الغربية طالت نحو 30 فلسطينيا.

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