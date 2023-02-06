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حصيلة جديدة: 1440 قتيلا في سورية جراء الزلزال

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 06 فبراير 2023, 11:46 مساء
حصيلة جديدة: 1440 قتيلا في سورية جراء الزلزال
سكان يبحثون عن ناجين وضحايا جراء الزلزال في سورية، الإثنين 6 فبراير 2023. (تويتر)
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قتل 1440 شخصًا على الأقل في أنحاء سوريا جراء الزلزال الذي ضربها فجرًا ومركزه تركيا، في حصيلة جديدة غير نهائية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة السورية وفرق إغاثة.

وأعلنت وزارة الصحة السورية ارتفاع عدد القتلى إلى 711 وإصابة 1431 آخرين في حصيلة غير نهائية في مناطق سيطرة الحكومة في محافظات حلب واللاذقية وحماة وطرطوس.

كما أفادت منظمة الخوذ البيضاء العاملة في مناطق الشمال الخارجة عن سيطرة دمشق بمقتل 733 شخصًا وإصابة أكثر من 2100 آخرين، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي تركيا، وصلت حصلة ضحايا الزلزال إلى 2316 قتيلاً و13 ألفا و293 جريحًا، بحسب حصيلة جديدة أدلت بها هيئة إدارة الكوارث الرسمية في الساعة 23,30 (20,30 ت غ).

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