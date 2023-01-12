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الأسد: اللقاءات السورية التركية يجب أن تكون مبنية على إنهاء الاحتلال

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 12 يناير 2023, 05:22 مساء
الأسد: اللقاءات السورية التركية يجب أن تكون مبنية على إنهاء الاحتلال
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اعتبر الرئيس السوري بشار الأسد، الخميس، أن اللقاءات السورية التركية برعاية روسيا يجب أن تكون مبنية على إنهاء «الاحتلال»، أي التواجد العسكري التركي، «حتى تكون مثمرة».

جاء ذلك في بيان مقتضب صادر عن الرئاسة السورية ونقلته وكالة «فرانس برس» ويعد أول تعليق للأسد على التقارب بين سورية وتركيا بعد قطيعة استمرت 11 عاما. 

والتقى نهاية الشهر الماضي، وزيرا الدفاع التركي والسوري في موسكو، في أول لقاء رسمي على هذا المستوى بين الدولتين منذ بدء النزاع في سورية في العام 2011، كما من المفترض أن يعقد قريبا لقاء على مستوى وزراء الخارجية.

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