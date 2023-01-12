مشاورات أردنية- روسية لمكافحة تهريب المخدرات من سورية

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، الأربعاء، في عمان مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية ألكسندر لافرينتيف، إرساء الاستقرار في جنوب سورية ومكافحة تهريب المخدرات إلى المملكة.

وقالت وزارة الخارجية الأردنية في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن الصفدي ولافرينتيف بحثا في اجتماع عُقد في عمان «ضرورة تثبيت الأمن والاستقرار في الجانب السوري ومواجهة تحدي تهريب المخدرات منه إلى المملكة».

وأكد الصفدي أن «تهريب المخدرات والإرهاب ووجود الميليشيات أخطار يواجهها الأردن الذي يتخذ كل ما يلزم من إجراءات لمواجهتها ويسعى للتعاون مع روسيا على إنهائها»، وشدد على «أهمية الدور الروسي كعامل للاستقرار في الجنوب السوري (...) وفي اتفاقيات خفض التصعيد». وأشار المسؤولان إلى «أهمية التنسيق الأردني-الروسي في التصدي للتحديات في الجنوب السوري»، وفق البيان.

تعاون أردني روسي في مواجهة تحديات الجنوب السوري

من جانبه، أكد المبعوث الروسي أن «بلاده ستتعاون مع المملكة في مواجهة التحديات في الجنوب السوري، خصوصا في ما يتعلق بتهريب المخدرات وفي العمل على تثبيت الاستقرار»، وفق بيان الخارجية الأردنية.

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ويعد جنوب سوريا، وتحديدا محافظتا السويداء ودرعا، معقل طرق تهريب أساسية لحبوب «الكبتاغون» نحو الأردن. وأعلن الجيش الأردني في فبراير من العام الماضي أن محاولات تهريب المخدرات عبر الحدود السورية الأردنية الممتدة على نحو 375 كيلومترا باتت «منظمة» تستعين بطائرات مسيرة وتحظى بحماية مجموعات مسلحة.

وقال الجيش آنذاك إن السلطات الأردنية أحبطت خلال 45 يوما مطلع العام الماضي دخول أكثر من 16 مليون حبة «كبتاغون»، ما يعادل الكمية التي جرى ضبطها طوال العام 2021.

تهريب المخدرات عبر سورية والأردن

وتؤكد المملكة أن 85% من المخدرات التي تضبط معدة للتهريب إلى خارج الأردن، خصوصا جنوبا إلى السعودية ودول الخليج.

وصناعة «الكبتاغون» ليست جديدة في المنطقة، وتُعد سورية المصدر الأبرز لتلك المادة منذ ما قبل اندلاع الحرب العام 2011، إلا أن النزاع جعل تصنيعها أكثر رواجا واستخداما وتصديرا.

كذلك تنشط مصانع حبوب «الكبتاغون» في مناطق عدة في لبنان المجاور. وتشكل دول الخليج وخصوصا السعودية الوجهة الأساسية لحبوب «الكبتاغون» التي تعد من المخدرات السهلة التصنيع.