  • Alwasat News
Atwasat

اشتية: الاحتلال يشن حربا لتقويض السلطة الفلسطينية ودفعها نحو الحافة

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 09 يناير 2023, 05:57 مساء
اشتية: الاحتلال يشن حربا لتقويض السلطة الفلسطينية ودفعها نحو الحافة
رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية. (الإنترنت)
alwasat radio

اعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، الإثنين، الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة «حربا جديدة» هدفها «تقويض السلطة ودفعها نحو حافة الحافة ماليا ومؤسساتيا».

أعلنت الحكومة الإسرائيلية اليمينية الجديدة الجمعة تحويل ملايين الدولارات من أموال السلطة الفلسطينيّة التي تجبيها لها من الرسوم الجمركيّة، لعائلات «الضحايا الذين قتلوا في الهجمات الإرهابية الفلسطينية»، بحسب «فرانس برس».

وجاء القرار الإسرائيلي عقب تبني الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في 31 ديسمبر، بناءً على طلب السلطة الفلسطينيّة، قرارًا يطالب محكمة العدل الدوليّة بالنظر في الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينيّة.

اقتطاعات «غير شرعية وغير قانونية وهي إجراء أحادي الجانب»
وأكد اشتية في مستهل جلسة الحكومة الفلسطينية الإثنين على أن الإجراءات «حرب جديدة على الشعب الفلسطيني ومقدراته وأمواله وحرب على السلطة الوطنية وبقائها وإنجازاتها».

وشدد رئيس الوزراء على أن هذه الاقتطاعات «غير شرعية وغير قانونية وهي إجراء أحادي الجانب». وأضاف اشتية «لا نقايض حقنا في تقرير المصير وحريتنا بالأموال والامتيازات». وبلغت قيمة الأموال التي اقتطعتها إسرائيل نحو 40 مليون دولار أميركي.

-  الكيان الصهيوني يلغي بطاقة تحركات وزير الخارجية الفلسطيني
-  القوات الإسرائيلية تقتل فتى فلسطينيا في الضفة الغربية

وقال اشتية إن إسرائيل اقتطعت منذ العام 2019 وحتى نهاية العام 2022، حوالى ملياري شيكل (نحو 600 مليون دولار) من أموال السلطة الفلسطينية وهي رواتب تدفعها للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

بموجب اتفاقيات أوسلو الموقعة عام 1994، تجمع إسرائيل الضرائب على المنتجات المستوردة إلى الأراضي الفلسطينية نيابة عن السلطة الفلسطينية قبل أن تحولها لها. ولا يعتبر القرار الإسرائيلي الأول من نوعه، إذ سبق أن اتخذت الدولة العبرية إجراء مشابها باحتجاز عائدات الضرائب والجمارك التي تجبيها نيابة عن السلطة الفلسطينية.

محكمة إسرائيلية تقضي بوقف البناء الفلسطيني 
الأحد، حذر وزير  مالية الاحتلال الإسرائيلي بتسلئيل سموطريتش السلطة الفلسطينية التي تعاني من ضائقة مالية من أن عليها «أن تقرر ما إذا كانت تريد الاستمرار في الوجود». وقال الوزير سموطريتش «طالما أن السلطة الفلسطينية تشجع على الإرهاب وهي عدو فما الفائدة من مساعدتها على الاستمرار؟».

قضت محكمة إسرائيلية بوقف البناء الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج) والتي تمثل الجزء الأكبر من أراضي الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ العام 1967.

وأكدت وزارة الخارجية الفلسطينية الأحد، سحب الاحتلال الإسرائيلي بطاقة «الشخصيات المهمة» من وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي. وتسهل هذه البطاقة تحركات المسؤولين الفلسطينيين عبر المعابر الحدودية.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

قمة سعودية عراقية تتصدر مشهد «خليجي 25».. الإثنين

قمة سعودية عراقية تتصدر مشهد «خليجي 25».. الإثنين
المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير

المريخ السوداني يضع ملعب بنينا كخيار أول بعد عقوبة «فيفا» بسبب المنير
تربويون يقاضون عمالقة التكنولوجيا بتهمة إيذاء صحة التلامذة الذهنية

تربويون يقاضون عمالقة التكنولوجيا بتهمة إيذاء صحة التلامذة الذهنية
الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته

الأمير هاري يرد تهمة العنصرية عن عائلته
«تحقيقات»: ليبيا.. في مهب التصنيفات الدولية

«تحقيقات»: ليبيا.. في مهب التصنيفات الدولية
«أكلات ماجدة» (17): الثريد الإماراتي

«أكلات ماجدة» (17): الثريد الإماراتي
كاركاتير خيري - حديقة الحيوان!

كاركاتير خيري - حديقة الحيوان!
بيب غوارديولا: لعبنا مباراة كبيرة وامنحوا بوتر بعض الوقت

بيب غوارديولا: لعبنا مباراة كبيرة وامنحوا بوتر بعض الوقت
البرازيل: مناصرون لبولسونارو يقتحمون مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة العليا (صور)

البرازيل: مناصرون لبولسونارو يقتحمون مبنى الكونغرس والقصر الرئاسي والمحكمة ...
مصر.. أمطار غزيرة ورعدية تضرب القاهرة وعددا من المحافظات

مصر.. أمطار غزيرة ورعدية تضرب القاهرة وعددا من المحافظات
نص كلمة المنفي في افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية

نص كلمة المنفي في افتتاح الملتقى التحضيري لمؤتمر المصالحة الوطنية
تحقيق «أفريقي- أوروبي»: ميليشيات مسلحة ومافيا يتورطون في تهريب كميات هائلة من التبغ إلى ليبيا

تحقيق «أفريقي- أوروبي»: ميليشيات مسلحة ومافيا يتورطون في تهريب كميات هائلة من ...
%30 زيادة في أعداد المتنازلين عن الجنسية في بريطانيا بعد «بريكست»

%30 زيادة في أعداد المتنازلين عن الجنسية في بريطانيا بعد «بريكست»
عروض كثيرة على طاولة زيدان للعودة للتدريب

عروض كثيرة على طاولة زيدان للعودة للتدريب
الفرنسي مارتينز بعد خسارة وديتين لمنتخب ليبيا: لا يهمني وسنخوض الـ«شان» بشكل مختلف

الفرنسي مارتينز بعد خسارة وديتين لمنتخب ليبيا: لا يهمني وسنخوض الـ«شان» بشكل ...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة الشان الأفريقية.. والأمل في النتائج الإيجابية

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: بطولة الشان الأفريقية.. والأمل في النتائج ...
خبير ليبي يعتبر بيانات «المركزي» افتراضية وغير موثقة ويدعو النخب السياسية لحل معضلة «موازنة 2023»

خبير ليبي يعتبر بيانات «المركزي» افتراضية وغير موثقة ويدعو النخب السياسية لحل ...
«هنا ليبيا»: حلقة خاصة: مرزق.. الوجع المسكوت عنه

«هنا ليبيا»: حلقة خاصة: مرزق.. الوجع المسكوت عنه
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
سجن وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة أربع سنوات بتهم فساد
سجن وزيرة الثقافة الجزائرية السابقة أربع سنوات بتهم فساد
المعارضة في تونس تنجح بصعوبة في تنظيم تجمع عام
المعارضة في تونس تنجح بصعوبة في تنظيم تجمع عام
جنوح سفينة شحن في قناة السويس
جنوح سفينة شحن في قناة السويس
رئيس هيئة قناة السويس: حركة الملاحة منتظمة
رئيس هيئة قناة السويس: حركة الملاحة منتظمة
تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس
تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)
في حدث نادر.. الثلوج تغطي شوارع الكويت (صور وفيديو)...
التحقيق مع 3 معارضين بارزين للرئيس التونسي
التحقيق مع 3 معارضين بارزين للرئيس التونسي...
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من أمواله المنهوبة
«سرقة القرن».. العراق يسترد جزءا من 2.5 مليار دولار من ......
مقتل 6 مقاتلين موالين لتركيا في اشتباكات بشمال غرب سورية
مقتل 6 مقاتلين موالين لتركيا في اشتباكات بشمال غرب سورية...
الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال الإسرائيلي
الأمم المتحدة تطلب من «العدل الدولية» النظر بمسألة الاحتلال ......
المزيد
اشتية: الاحتلال يشن حربا لتقويض السلطة الفلسطينية ودفعها نحو الحافة
اشتية: الاحتلال يشن حربا لتقويض السلطة الفلسطينية ودفعها نحو......
شكري لنظيره الصومالي: تضامن مصري كامل مع مقديشو‎ في مواجهة الإرهاب
شكري لنظيره الصومالي: تضامن مصري كامل مع مقديشو‎ في مواجهة ......
منظمات إنسانية تحذر من تداعيات «كارثية» لوقف إيصال المساعدات عبر الحدود الى سورية
منظمات إنسانية تحذر من تداعيات «كارثية» لوقف إيصال المساعدات......
تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس
تعويم السفينة الجانحة في قناة السويس...
رئيس هيئة قناة السويس: حركة الملاحة منتظمة
رئيس هيئة قناة السويس: حركة الملاحة منتظمة...
المزيد