الكيان الصهيوني يلغي بطاقة تحركات وزير الخارجية الفلسطيني

القاهرة - بوابة الوسط

ألغى الكيان الصهيوني، الأحد، بطاقة خاصة بوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، تسهل تحركاته في الضفة الغربية المحتلة، وسط تدابير انتقامية من تحرك فلسطيني، لمطالبة محكمة العدل الدولية بإبداء الرأي في الصراع المستمر منذ عقود.

وقال مكتب وزير الخارجية إن «حرس الحدود احتجزوا المالكي لمدة 30 دقيقة لدى دخوله الضفة الغربية قادمًا من الأردن، وصادروا بطاقة الشخصيات المهمة الخاصة به».

وأكد الناطق باسم وزارة الدفاع الإسرائيلية، التي تدير الضفة الغربية، أن ما حدث جزء من تنفيذ قرار حكومي صادر يوم الجمعة.

