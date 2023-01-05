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القوات الإسرائيلية تقتل فتى فلسطينيا في الضفة الغربية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 05 يناير 2023, 10:47 صباحا
القوات الإسرائيلية تقتل فتى فلسطينيا في الضفة الغربية
محتجون فلسطينيون يرشقون مركبات إسرائيلية بالحجارة في نابلس، 30 ديسمبر 2022، (ا ف ب)
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قتل الجيش الإسرائيلي فتى فلسطينيا خلال مواجهات في مدينة نابلس بالضفة الغربية، اليوم الخميس، وفق ما أفادت وزارة الصحة الفلسطينية.

وأعلنت مجموعة «عرين الأسود» المؤلفة من مقاتلين من فصائل فلسطينية مختلفة، وقوع اشتباكات مع القوات الإسرائيلية التي اقتحمت مخيم بلاطة فجرا، حسب وكالة «فرانس برس».

وجاء في بيان لوزارة الصحة: «استشهد الطفل عامر أبوزيتون (16 عاما) بعد إصابته برصاصة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال خلال العدوان على نابلس فجر اليوم».

وكتبت المجموعة، في بيان على «تلغرام»: «قامت مجموعات عرين الأسود بالتَّصدي والاشتباك مع قوات الاحتلال الصهيوني (...) عقب اقتحامِهم لمخيم بلاطة فجر هذا اليوم».

وأبوزيتون هو رابع فلسطيني تقتله القوات الإسرائيلية في الضفة الغربية منذ بداية العام، وبينهم آدم عصام شاكر عياد (15 عاما) الذي قُتل الثلاثاء في مخيم الدهيشة في الضفة الغربية.

وقتل أكثر من 150 فلسطينيا العام الماضي في جميع الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس، حسب حصيلة للوكالة الفرنسية.

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