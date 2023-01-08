الدفاعات العراقية تسقط مسيرة فوق قاعدة عين الأسد الجوية

القاهرة - بوابة الوسط

قالت مصادر عسكرية عراقية، الأحد، إن أنظمة الدفاع في قاعدة عين الأسد الجوية بالأنبار، التي تضم قوات أميركية، اعترضت طائرة مسيرة وأسقطتها أثناء تحليقها فوق القاعدة. كما أكدت قوات التحالف الدولي في العراق واقعة إسقاط المسيرة.

وأضافت المصادر العسكرية العراقية أنه لم يتضح ما إذا كانت الطائرة المسيرة في مهمة استطلاع أم كانت تحمل متفجرات، وذكرت المصادر أنه لم ترد أنباء عن سقوط ضحايا أو وقوع أضرار، بحسب «رويترز».

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وتعرضت قاعدة عين الأسد لهجمات متكررة من ميليشيا موالية لإيران، وجرى استهداف القاعدة مرارا بصواريخ كاتيوشا وغراد.

أعلن تنظيم «داعش»، في 22 ديسمبر الماضي، مسؤوليته عن هجوم أسفر عن مقتل تسعة من أفراد الشرطة العراقية على الأقل عندما استهدفت قنبلة قافلتهم قرب مدينة كركوك.

وقال مصدر إن الانفجار وقع قرب قرية الصفرة التي تبعد نحو 30 كيلومترا جنوب غربي كركوك. وأضاف أن شرطيين آخرين أصيبا بجروح خطيرة، بحسب «رويترز».

ويعد هذا من بين الهجمات الأكثر دموية التي شنها التنظيم في الأشهر الأخيرة في العراق، ما يعكس قدرته المتواصلة على إلحاق الضرر. ولا يزال لدى التنظيم نحو 6 آلاف إلى 10 آلاف مقاتل في العراق وسورية المجاورة، بحسب تقرير لمجلس الأمن الدولي.