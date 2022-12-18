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الجيش الأردني ينشر قوات لتأمين قمة إقليمية تنطلق الثلاثاء

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 18 ديسمبر 2022, 09:57 صباحا
الجيش الأردني ينشر قوات لتأمين قمة إقليمية تنطلق الثلاثاء
لقطة عامة من أحد شوارع عمان بتاريخ 23 أغسطس 2020. (أ ف ب)
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أعلن الجيش الأردني في بيان الأحد، أنه سينشر قوات وآليات عسكرية على الطريق المؤدي من مطار الملكة علياء الدولي إلى منطقة البحر الميت، لتأمين قمة إقليمية تجمع العراق والدول المجاورة، بمشاركة فرنسا، على غرار مؤتمر بغداد في أغسطس 2021.

ونقل البيان عن مصدر عسكري مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة، قوله إن هذا الانتشار على الطريق من المطار الذي يبعد 30 كلم جنوب عمان، وحتى منطقة البحر الميت (50 كلم غرب عمان)، يأتي «تمهيدًا لانطلاق مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة، في نسخته الثانية والذي سيعقد في الأردن الثلاثاء»، وفق وكالة «فرانس برس».

والمؤتمر الذي سيعقد «بمشاركة المملكة الأردنية الهاشمية ومصر والعراق، وعدد من الدول المتوقع مشاركتها ومنها فرنسا»، سيناقش «التحديات التي تتعلق بالأمن الغذائي والأمن الدوائي وأمن الطاقة في المنطقة والعالم»، حسب البيان.

ماكرون يشارك في مؤتمر «بغداد 2»
وكان الإليزيه أعلن في الرابع من ديسمبر الجاري، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيشارك في مؤتمر «بغداد 2»، الذي سيجمع دولًا كبرى في المنطقة منها إيران والسعودية، مع العراق بعد نسخة أولى في العاصمة العراقية في أغسطس 2021.

وسيجتمع المشاركون في المؤتمر في مركز الملك الحسين بن طلال على سواحل البحر الميت.

- الأردن: اعتقال 44 شخصا شاركوا في أعمال شغب بعد ارتفاع أسعار المحروقات

وقال الإليزيه إن «الأمر يتعلق بتقديم الدعم والاستقرار والأمن والازدهار للعراق والتعامل مع المنطقة بأكملها، بما أن العراق بلد أساسي» من خلال معالجة المشاكل المشتركة مثل الاحتباس الحراري والأمن الغذائي.

وسيلتقي ماكرون ملك الأردن عبد الله الثاني «الحليف في محاربة الإرهاب» بحسب باريس.

احتجاجات على ارتفاع أسعار المحروقات
وشهد الأردن خلال الأيام الماضية احتجاجات على ارتفاع أسعار المحروقات، اندلعت خلالها أعمال شغب، لاسيما في محافظات الجنوب، قتل على أثرها ضابط برتبة عقيد في محافظة معان (نحو 218 كلم جنوب عمان).

وأوقفت سلطات الأمن في الأردن 44 شخصًا شاركوا في أعمال الشغب تلك.

ويشهد الأردن أوضاعًا اقتصادية صعبة تفاقمت بسبب ديون خارجية فاقت الخمسين مليار دولار، فضلًا عن جائحة كوفيد-19.

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