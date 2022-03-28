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بيع نسخة بتقنية «إن إف تي» من مذكرة توقيف مانديلا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 28 مارس 2022, 11:20 صباحا
بيع نسخة بتقنية «إن إف تي» من مذكرة توقيف مانديلا
نلسون مانديلا يزور زنزانته السابقة في سجن روبن ايلاند في جنوب أفريقيا في 10 فبراير 1995 (أ ف ب)
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بيعت نسخة بتكنولوجيا «إن إف تي» لمذكرة التوقيف الوحيدة الصادرة في حق نلسون مانديلا، رمز الكفاح ضد التمييز في جنوب أفريقيا، مقابل 130 ألفا و550 دولارا بمزاد علني يعود ريعه لتمويل متحف حول تاريخ النضال ضد نظام الفصل العنصري.

وكان السعر الاحتياطي في المزاد الذي أقيم ليلة، السبت، في كيب تاون 900 ألف راند (61800 دولار)، لكن هذه الرموز غير القابلة للاستبدال (NFT) «بيعت بـ1.9 مليون راند (130 ألفا و550 دولارا) لأحد المزايدين عبر الإنترنت»، على ما أوضح رئيس منصة «مومينت» الناشئة للمزادات الإلكترونية أرين بوستوموس لوكالة «فرانس برس»، الأحد.

وقال بوستوموس إن «ريع قطعة الـ(إن إف تي) عن مانديلا سيعود إلى متحف ليليسليف لإبقاء أبوابه مفتوحة وإعادته إلى المسار الصحيح».

وأغلق متحف مزرعة ليليسليف أبوابه في سبتمبر 2021 بسبب صعوبات مالية.

وكان أول رئيس أسود لجنوب أفريقيا اعتُقل في الخامس من أغسطس 1962 في شرق البلاد وقبع بالسجن 27 عاما.

وتعتمد الأعمال الفنية على شكل رموز غير قابلة للاستبدال (إن إف تي) التكنولوجيا عينها المستخدمة في صنع عملات مشفرة مثل البتكوين.

ويتلقى الشاري رمزا رقميا جرى التحقق منه، ما يثبت أن العمل الفني أصلي.

وقال مؤسس متحف مزرعة ليليسليف نيكولاس وولبي «إنها طريقة فريدة وجديدة حقا لتحقيق مداخيل».

وصيغت الوثيقة الأصلية التي أصبحت صفراء وتآكلت أطرافها، باللغتين الإنجليزية والأفريكانية، وهي لغة استعمارية مشتقة من الهولندية. وجرى الاحتفاظ بها في أرشيف متحف ليليسليف في جوهانسبرغ منذ العام 2006 بحسب وولبي.

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