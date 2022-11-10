مستجدات العملية الانتخابية محور مشاورات السايح مع نورلاند وأورديمان

القاهرة - بوابة الوسط

بحث رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، اليوم الخميس، مع المبعوث الخاص للولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، والقائم بأعمال السفارة الأميركية ليزلي أورديمان، آخر مستجدات العملية الانتخابية.

وقالت مفوضية الانتخابات في بيان، إن اللقاء الذي عُقِد بمقر المفوضية في العاصمة طرابلس بحضور أعضاء مجلس المفوضية، يأتي في «إطار دعم الولايات المتحدة للمسار الانتخابي في ليبيا، والوقوف على الاستعدادات الفنية للمفوضية».

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ووفقًا للبيان، فقد أثنى نورلاند على «المستويات المتقدمة التي بلغتها جهوزية المفوضية»، مثمنًا «جهودها في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة»، وأكد «استمرار دعم بلاده الفني والاستشاري وصولًا لإنجاز انتخابات حرةً نزيهة تعكس إرادة الشعب الليبي وآماله».

لقاء السايح في طرابلس مع نورلاند مع أورديمان، 10 نوفمبر 2022. (مفوضية الانتخابات)