بمشاركة أكثر من 20 شركة أجنبية.. انطلاق فعاليات ملتقى ومعرض ليبيا الدولي للطيران في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

انطلقت بقاعة الاجتماعات بفندق كورنثيا في العاصمة طرابلس، صباح اليوم الأحد، فعاليات «ملتقى ومعرض ليبيا الدولي للطيران» الذي يستمر خلال الفترة من 6 إلى 8 نوفمبر، وتنظمه شركة «هرمز لخدمات السياحة وتنظيم المعارض» بإشراف ودعم كل من مصلحة الطيران المدني ومصلحة المطارات.

وحضر افتتاح فعاليات الملتقى والمعرض كل من وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد سويسي وعدد من المختصين والمهتمين بمجال الطيران وممثلي شركات الجهات العامة والخاصة.

الشركات الأجنبية المشاركة في المعرض

وقالت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن المعرض يشهد «مشاركة أكثرمن 20 شركة أجنبية منها شركة من الدنمارك وأميركا وجنوب أفريقيا وشركة مشتركة ليبية مالطية وشركة جزائرية».

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وأوضحت الوزارة أن الحدث يأتي «في إطار تبادل الخبرات والأفكار واستقطاب الشركات العالمية بقصد النهوض بقطاع الطيران وتطوير البنية التحتية له»، مبينًا أن البرنامج العام لأول أيام الفعاليات تضمن إلقاء العديد من الأوراق العلمية.

محاور الأوراق العلمية بمعرض ليبيا الدولي للطيران

وأضافت الوزارة أن الأوراق العلمية تمحورت حول «تأمين الطيران - التشريع في قطاع الطيران والمنظمة الدولية للطيران ICAO - صيانة الطائرات - الاستثمار في قطاع الطيران - الاتحاد الأوروبي وسبل رفع الحظر عن الطيران الليبي - إدارة الأزمات في صناعة الطيران».

وأجرى وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد السويسي على هامش هذه الفعاليات جولة داخل أجنحة معرض ليبيا الدولي للطيران تعرف خلالها على ما تحتويه تلك الأجنحة من معروضات، وجرى «تكريمه وتقديم بعض الهدايا من قبل بعض الأجنحة والشركات المشاركة في فعاليات المعرض» وفق الوزارة.

فعاليات اليوم الأول لملتقى ومعرض ليبيا الدولي للطيران في طرابلس، الأحد 6 نوفمبر 2022. (وزارة المواصلات)

فعاليات اليوم الأول لملتقى ومعرض ليبيا الدولي للطيران في طرابلس، الأحد 6 نوفمبر 2022. (وزارة المواصلات)

فعاليات اليوم الأول لملتقى ومعرض ليبيا الدولي للطيران في طرابلس، الأحد 6 نوفمبر 2022. (وزارة المواصلات)