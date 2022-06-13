تدريب 128 موظفا بالمطارات الليبية على مجالات السلامة والأمن في تونس

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت مصلحة المطارات، انطلاق البرنامج التدريبي الذي يستهدف تأهيل وصقل مهارات 128 موظفا من مختلف المطارات الليبية في مجالات أمن وسلامة الطيران المدني، اليوم الإثنين، في تونس.

وأوضحت المصلحة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن البرنامج التدريبي «تنفذه مصلحة المطارات بالأكاديمية التونسية للتدريب في أمن وسلامة الطيران المدني بالعاصمة تونس بإعتبارها المركز الإقليمي المعتمد للإيكاو»

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الدورات التدريبية في مجالات السلامة والأمن

وأضاف المصلحة موظفي المطارات الليبية التابعة لها المستهدفين بالبرنامج التدريبي، سيتلقون عدد من الدورات التدريبية في مجالات السلامة والأمن من بينها دورة «أساسيات تشغيل الجانب الجوي»، ودورة «نظام المراقبة الأمنية»، ودورة «مفتش نظام السلامة» ودورة «تطبيق نظام إدارة السلامة بالمطارات».

إحدى الدورات التدريبية في مجال أمن وسلامة الطيران المدني لعدد من موظفي المطارات الليبية في تونس. (مصلحة المطارات)

إحدى الدورات التدريبية في مجال أمن وسلامة الطيران المدني لعدد من موظفي المطارات الليبية في تونس. (مصلحة المطارات)

إحدى الدورات التدريبية في مجال أمن وسلامة الطيران المدني لعدد من موظفي المطارات الليبية في تونس. (مصلحة المطارات)

إحدى الدورات التدريبية في مجال أمن وسلامة الطيران المدني لعدد من موظفي المطارات الليبية في تونس. (مصلحة المطارات)