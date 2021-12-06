دورة تدريبية لعناصر جهاز الأمن الداخلي في المطارات

دورة تدريبية في أساسيات التفتيش الأمني بالمركز الوطني للتدريب في أمن الطيران بالعاصمة طرابلس، 5 ديسمبر 2021. (مصلحة المطارات)

تتواصل، اليوم الإثنين، دورة تدريبية في أساسيات التفتيش الأمني وكيفية الاستخدام الفعال لأجهزة الكشف الآلي والإجراءات المصاحبة لها، بالمركز الوطني للتدريب في أمن الطيران بالعاصمة طرابلس.

وتستهدف الدورة التي ستستمر عشرة أيام متتالية العناصر الأمنية بجهاز الأمن الداخلي، حيت ينفذها رئيس قسم معدات الأمن بمصلحة المطارات عبدالحميد عبدالله الطبولي، ونجوى الحمروني الموظفة بمصلحة الجمارك وفقا لما نشرته مصلحة المطارات عبر صفحتها الرسمية.

ويشارك في الدورة عشر متدربات من العنصر النسائي تابعات لجهاز الأمن الداخلي لرفع كفاءة العناصر الأمنية ومشغلي أجهزة التفتيش الآلي والموظفين المعنيين بتطبيق الإجراءات الأمنية بالمطارات.