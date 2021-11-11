مصلحة المطارات تبحث تفعيل منظومة قاعدة البيانات مع «كولمان» الأميركية

اجتماع افتراضي عبر شبكة الإنترنت لمصلحة الطيران مع شركة «كولمان» إنترناشيونال الأميركية (صفحة المصلحة على فيسبوك)

بحثت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، الخميس، تفعيل منظومة المنصة الرقمية لإنشاء قاعدة بيانات بكافة أجهزة التفتيش الأمني بالمطارات، وتزويدها برمز البيانات «QR Code».

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عبر شبكة الإنترنت مع شركة «كولمان» إنترناشيونال الأميركية المزودة مصلحة المطارات بالمنظومة، وفق بيان نشرته صفحة المصلحة على «فيسبوك».

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كما ناقش الاجتماع آلية عمل المنصة وإمكانية تطويرها بما يتناسب مع حاجة المصلحة وأعمال اللجنة الفنية المكلفة بصيانة أجهزة التفتيش الأمنية بالمطارات.

ضم الاجتماع مدير إدارة التجهيزات الفنية المكلف عبد الحميد الطبولي ومهندسي قسم معدات الأمن بالإدارة.