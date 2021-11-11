مصلحة المطارات تبحث تفعيل منظومة قاعدة البيانات مع «كولمان» الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 11 نوفمبر 2021, 11:37 مساء
اجتماع افتراضي عبر شبكة الإنترنت لمصلحة الطيران مع شركة «كولمان» إنترناشيونال الأميركية (صفحة المصلحة على فيسبوك)

بحثت مصلحة المطارات التابعة لوزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية، الخميس، تفعيل منظومة المنصة الرقمية لإنشاء قاعدة بيانات بكافة أجهزة التفتيش الأمني بالمطارات، وتزويدها برمز البيانات «QR Code».

جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي عبر شبكة الإنترنت مع شركة «كولمان» إنترناشيونال الأميركية المزودة مصلحة المطارات بالمنظومة، وفق بيان نشرته صفحة المصلحة على «فيسبوك».

- إلغاء فرض الاختبار السريع لفيروس «كورونا» على ركاب الرحلات الداخلية
- إتمام إجراءات توحيد مصلحة المطارات في بنغازي

كما ناقش الاجتماع آلية عمل المنصة وإمكانية تطويرها بما يتناسب مع حاجة المصلحة وأعمال اللجنة الفنية المكلفة بصيانة أجهزة التفتيش الأمنية بالمطارات.

ضم الاجتماع مدير إدارة التجهيزات الفنية المكلف عبد الحميد الطبولي ومهندسي قسم معدات الأمن بالإدارة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

تصفيات كأس العالم 2022.. البرازيل والأرجنتين للتأهل مبكرا
رياضة عالمية
مانشستر يونايتد يستقر على بديل «سولشاير»
رياضة عالمية
في انتظار «كشف المتورطين».. تمديد رئاسة أوجار لبعثة تقصي الحقائق بليبيا 9 أشهر
ليبيا
المنتخب السعودي يحافظ على صدارته في تصفيات آسيا لمونديال 2022
رياضة محلية
«ذو القرنين» يطلب «الرأفة» بعد طلب سجنه لمشاركته باقتحام الكونغرس
دولى
تعويض 600 مليون دولار لضحايا فضيحة صحية بأميركا
دولى
إعفاء السلع الغذائية والأدوية الموردة من الضرائب والرسوم الجمركية
ليبيا
منظمات حقوقية تعرض ملاحظاتها على قانون الجرائم الإلكترونية وتطالب بسحبه
ليبيا
ماكرون وكامالا هاريس يشددان على الأهمية «البالغة» للتعاون الفرنسي-الأميركي
دولى
المشري يبحث مع إردوغان في أنقرة مجريات الأوضاع في ليبيا
ليبيا
الاتحاد يختار «ملعب المنستير» لمواجهة أنيمبا النيجيري
رياضة محلية
ولي العهد الأردني يحضر تدريبات لقوات الصاعقة المصرية بقاعدة «المشير طنطاوي»
عربى
بعثة المنتخب الوطني تغادر إلى الغابون
رياضة محلية
إبراهيموفيتش لا يفكر في الاعتزال
رياضة عالمية
باريس تستضيف الجمعة مؤتمرا دوليا لدعم الانتخابات في ليبيا
ليبيا
دعوة للمنتخب الليبي باقتناص 4 نقاط في تصفيات كأس العالم وفتح باب الاحتراف ...
رياضة محلية
المنفي يتوجه إلى فرنسا في زيارة رسمية
ليبيا
بيع سوارين لملكة فرنسا السابقة بأكثر من 8 ملايين دولار
منوعات
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بأضخم راتب في تاريخ كرة القدم.. نيوكاسل يغري محمد صلاح