«المواصلات» تناقش مخصصات المطارات لسنة 2022 وخطط التشغيل

القاهرة - بوابة الوسط

ناقشت وزارة المواصلات بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، اليوم الإثنين، مخصصات المطارات لسنة 2022 وخطط التشغيل وتوفير النواقص في المعدات والأنظمة.

جاء ذلك خلال اجتماع موسع عقد بمقر مصلحة المطارات، ضم رئيس المصلحة ومساعده ومديري المطارات ومديري الإدارات، بحضور وكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي ومستشار وزير المواصلات، ورئيس مصلحة الطيران المدني، ومدير عام المركز الوطني للأرصاد الجوية.

وناقش الاجتماع سير العملية التشغيلية بالمطارات، واستعراض مقترح المخصصات المالية لسنة 2022، وفق بيان نشرته وزارة المواصلات عبر صفحتها على «فيسبوك».

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وقدمت رئيسة قسم التنمية والاستثمار بإدارة التخطيط بمصلحة المطارات، إكرام أبوسبيحة، عرضًا مرئيًّا خلال الاجتماع، تضمن مقترح الموازنة التقديرية للعام الحالي والمشاريع المستهدف تنفيذها لكافة المطارات، إضافة إلى التعديلات اللازمة والملاحظات على المقترح المعد، والالتزامات القائمة على المصلحة، ونسب الإنجاز الفني للمشاريع المتعاقد على تنفيذها خلال السنوات الماضية.

وأضاف البيان أن الاجتماع تطرق إلى مناقشة الأمور التي تتعلق بأنظمة ومعدات الطيران المدني والملاحة الجوية وأجهزة الأرصاد الجوية، ومن بينها النواقص والتجهيزات اللازمة، ووضع حلول للمشاكل والعراقيل التي تواجه سير العمل بالمطارات.

جانب من اجتماع عقد اليوم الإثنين بمقر مصلحة المطارات (صفحة وزارة المواصلات على فيسبوك)

جانب من اجتماع عقد اليوم الإثنين بمقر مصلحة المطارات (صفحة وزارة المواصلات على فيسبوك)

جانب من اجتماع عقد اليوم الإثنين بمقر مصلحة المطارات (صفحة وزارة المواصلات على فيسبوك)