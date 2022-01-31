اجتماع يبحث تعزيز الإجراءات الجمركية بالمطارات

القاهرة - بوابة الوسط

بحث اجتماع بين مصلحتي المطارات والجمارك، اليوم الإثنين، الإجراءات اللازمة لتعزيز الإجراءات الجمركية بالمطارات، وفق بيان نشرته صفحة مصلحة المطارات على «فيسبوك».

وضم الاجتماع رئيس مصلحة المطارات الدكتور محمد بيت المال بمقر المصلحة، ومدير عام مصلحة الجمارك العميد سليمان علي سالم، وبحضور مديري مطاري معيتيقة ومصراتة ومديري إدارات المعايير والتجهيزات، ومديرة مكتب التعاون بمصلحة المطارات، ورئيس مركز جمارك مطار معيتيقة، ومكتب التعاون بمصلحة الجمارك.

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وأفاد البيان بأن الاجتماع استعرض العراقيل التي تواجه مصلحة الجمارك في أداء عملها بالمطارات، والاحتياجات اللازمة لتسيير العمل بالشكل المطلوب.

واتفق المجتمعون على إعداد محضر اتفاق يتم اعتماده بين المصلحتين، يتم خلاله توضيح المهام وتحديد التجهيزات التي يمكن توفيرها، والإجراءات اللازمة لتنظيم العمل، بما يسهم في تعزيز الإجراءات الجمركية بالمطارات.

جانب من اجتماع بين مصلحتي المطارات والجمارك (صفحة مصلحة الطيران على فيسبوك)

جانب من اجتماع بين مصلحتي المطارات والجمارك (صفحة مصلحة الطيران على فيسبوك)

جانب من اجتماع بين مصلحتي المطارات والجمارك (صفحة مصلحة الطيران على فيسبوك)