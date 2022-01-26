«الخارجية» تبحث سبل عودة رحلات الطيران الدولية إلى ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط

بحثت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، سبل عودة رحلات الطيران الدولية إلى المطارات الليبية، وذلك خلال اجتماع مسؤولي الجهات ذات العلاقة.

حضر الاجتماع، الذي عُقد بمقر الوزارة، وكيل الوزارة لشؤون التعاون الدولي والمنظمات عمر كتي، ووكيل وزارة المواصلات لشؤون النقل الجوي خالد السويسي، ومديرا مصلحتي الطيران المدني والمطارات، وبمشاركة مندوبين عن وزارة الداخلية، ومصلحة الجمارك، وجهاز الأمن الداخلي.

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وأفاد بيان للوزارة، نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك»، بأن الاجتماع استعرض الصعوبات التي تواجه قطاع النقل الجوي وآلية معالجتها بالتنسيق بين القطاعات المختلفة، بالإضافة إلى الوقوف على أوضاع المطارات الليبية ومدى جاهزيتها لاستقبال الرحلات الدولية.

وأكد المجتمعون أهمية تكاتف الجهود والتنسيق الأمثل بين القطاعات المختلفة المكلفة تسيير عمليات النقل الجوي، مما يسهم في تخفيف أعباء السفر على المواطنين، وتسهيل إجراءات الحركة بالمطارات.

جانب من اجتماع حكومي موسع يبحث سبل عودة رحلات الطيران الدولية إلى ليبيا. (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)

جانب من اجتماع حكومي موسع يبحث سبل عودة رحلات الطيران الدولية إلى ليبيا. (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)

جانب من اجتماع حكومي موسع يبحث سبل عودة رحلات الطيران الدولية إلى ليبيا. (صفحة وزارة الخارجية على فيسبوك)