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المنفي: المراحل الانتقالية تطيل عمر الأزمة وتسهم في تفاقمها

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 02:55 مساء
المنفي: المراحل الانتقالية تطيل عمر الأزمة وتسهم في تفاقمها
المنفي يتحدث أمام القمة العربية في الجزائر، 2 نوفمبر 2022. (صورة من بث مباشر)
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قال رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، الأربعاء، إن الاستمرار في المراحل الانتقالية «لا يُعبر عن تطلعات الشعب الليبي في بناء دولته، ولا يخدم مصلحته في تحقيق الاستقرار الدائم»، مؤكدا أن المراحل الانتقالية «تطيل عمر الأزمات، وتسهم في تفاقمها، فضلا عن أنها تقف حاجزا أمام ممارسة الشعب الليبي لحقه الانتخابي».

وأكد المنفي خلال خطابه أمام القمة العربية المنعقدة في الجزائر، ضرورة أن يوظف أي حوار؛ لاستكمال تنفيذ خارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي، وتحقيق هدفها في تعزيز الشرعية السياسية، عبر انتخابات برلمانية ورئاسية  على أساس دستوري واضح.

وحض على ضرورة الابتعاد عن كل ما من شأنه زيادة الانقسامات في ليبيا؛ التزاما بقرار مجلس الأمن رقم «2656/2022»، وتوافقا مع قرارات جامعة الدول العربية، وآخرها القرار رقم «2022/8797 »، الصادر عن الدورة 158 لمجلس الجامعة، والذي حث مجلسي النواب والدولة على التوافق لوضع قاعدة دستورية، تُجرى على أساسها انتخابات حرة ونزيهة في أقرب الآجال؛ تحقيقا لرغبة الشعب الليبي التي عبر عنها بوضوح.

وشدد رئيس المجلس الرئاسي على ضرورة معالجة القضايا الاقتصادية، التي تعد أحد أهم مكونات الأزمة في ليبيا، نظرا للطبيعة الريعية غير المتنوعة للاقتصاد الليبي، حيث يتوجب تحييد المال العام عن الصراع السياسي، وضمان العدالة والرشد في الإنفاق.

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