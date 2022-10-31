بدء صيانة «دائري المنشية» في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة

شرع المجلس البلدي سبها في أعمال صيانة الطري الدائري المنشية.

وقال عضو المجلس، أبوبكر بشير جماعة، في تصريح إلى «بوابة الوسط»، اليوم الإثنين، إن المشروع ينفذ من مخصصات القيمة المالية التي صرفتها حكومة الوحدة الوطنية الموقتة للبلدية، على الباب الثالث «باب التنمية»، والتي تقدر بثمانية ملايين دينار، مشيرا إلى أن المبلغ زهيد بالنسبة لاحتياجات مدينة سبها التي تعاني من تهالك البنية التحتية.

وأضاف أن الصيانة ستستغرق نحو شهر ونصف، وذلك لإتمام جميع الأعمال في الطريق المزدوج الذي يصل طوله إلى ثلاثة كيلومترات، وقد وقع الاختيار على إعادة تأهيله كحل بسيط لتسيير العملية المرورية عبر شوارع المدينة.

وتعاني سبها من تدهور أوضاع البنى التحتية بها بشكل عام، سواء الطرق أو الصرف الصحي والكهرباء.

الطريق الدائري المنشية، (تصوير: رمضان كرنفودة)