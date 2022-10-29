6 مصابين في حريق بمجمع الحديد والصلب بمصراتة...

أُصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة إثر حريق صناعي بمجمع الحديد الصلب في مصراتة صباح اليوم السبت، وفق بيان للشركة الليبية للحديد والصلب.
وأشارت الشركة، في بيان اليوم السبت، إلى أن الحادث وقع بوحدة شفط الغبار لفرن الوحدة الأولى بمصنع الاختزال المباشر.
- السيطرة على حريق بمصنع الحديد والصلب
ونوهت بنقل العاملين عمران مصطفى القاضي، ورافندير شارما (هندي الجنسي)، وعلي أحمد شلغوم، ومحمد الطاهر إبراهيم (نيجيري الجنسية) إلى مستشفيات مدينة مصراتة لتلقي العلاج. وتابعت أنه «جرى نقل كلٍ من أحمد سالم بن سعود، وسالم أبوبكر الكولاص إلى مستشفى الحروق بطرابلس».
ثاني حريق خلال أقل من أسبوعين بمجمع الحديد والصلب
وهذا هو الحادث الثاني من نوعه خلال أقل من أسبوعين، إذ أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب في 20 أكتوبر السيطرة على حريق شبّ بالمحول 10 كيلو فولت بالمجمع الصناعي فجر الخميس، وذكرت الشركة في بيان أن «الحريق لم يسبب أية خسائر بشرية بين العاملين»، مشيرة إلى «إعادة الكهرباء للوحدات الإنتاجية بما فيها مصانع الاختزال المباشر».
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