6 مصابين في حريق بمجمع الحديد والصلب بمصراتة

القاهرة - بوابة الوسط

أُصيب 6 أشخاص بجروح متفاوتة إثر حريق صناعي بمجمع الحديد الصلب في مصراتة صباح اليوم السبت، وفق بيان للشركة الليبية للحديد والصلب.

وأشارت الشركة، في بيان اليوم السبت، إلى أن الحادث وقع بوحدة شفط الغبار لفرن الوحدة الأولى بمصنع الاختزال المباشر.

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ونوهت بنقل العاملين عمران مصطفى القاضي، ورافندير شارما (هندي الجنسي)، وعلي أحمد شلغوم، ومحمد الطاهر إبراهيم (نيجيري الجنسية) إلى مستشفيات مدينة مصراتة لتلقي العلاج. وتابعت أنه «جرى نقل كلٍ من أحمد سالم بن سعود، وسالم أبوبكر الكولاص إلى مستشفى الحروق بطرابلس».