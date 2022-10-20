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السيطرة على حريق بمصنع الحديد والصلب

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 20 أكتوبر 2022, 06:35 صباحا
السيطرة على حريق بمصنع الحديد والصلب
مصنع الحديد والصلب في مصراتة. (فيسبوك)
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أعلنت الشركة الليبية للحديد والصلب السيطرة على حريق شبّ بالمحول 10 كيلو فولت بالمجمع الصناعي فجر الخميس ، مشيرة إلى استئناف الإنتاج مع الساعات الأولى صباح اليوم.

لا خسائر بشرية في مصنع الحديد والصلب
وذكرت الشركة في بيان أن «الحريق لم يسبب أية خسائر بشرية بين العاملين»، مشيرة إلى «إعادة الكهرباء للوحدات الإنتاجية بما فيها مصانع الاختزال المباشر».

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وفجر اليوم، أفاد شهود عيان باندلاع حريق ضخم في مصنع الاختزال بمجمع الحديد والصلب بسبب احتراق محول كهربائي.  وعبر بيان  الشركة الليبية للحديد والصلب عن الشكر لفرق السيطرة التي كانت في الموعد، والمواطنين على تكاتفهم مع الشركة.

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