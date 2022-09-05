السفير الهولندي: زيارة رائعة إلى مصراتة شملت مصنع الحديد والمنطقة الحرة

القاهرة - بوابة الوسط

قال سفير هولندا لدى ليبيا دولف هوكونينغ، إنه قام بزيارة رائعة إلى مدينة مصراتة أمس الأحد، موضحًا أن الزيارة شملت غرفة التجارة والمنطقة الحرة.

كما زار السفير هوكونينغ أيضًا مصنع الحديد والصلب ومصنع الألبان «كجزء من مهمتنا الاقتصادية للبحث عن فرص لأعمال وتعزيز التعاون مع ليبيا، حسبما أوضح عبر حسابه بموقع «تويتر»، اليوم الإثنين.

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زيارة ألمانية إلى المواقع الاقتصادية بمصراتة

وفي يونيو الماضي، زار السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، مصراتة والتقى خلال الزيارة عميد البلدية محمود السقوطري، وزار عددًا من المواقع الاقتصادية في المدينة.

وقال أونماخت إن اللقاءات التي أجراها في المدينة بناءة، حيث زار المنطقة الحرة وشركة الحديد والصلب ومصنع النسيم ونادي «الصويلحي» الرياضي. كما ناقش تحديات وفرص التعاون الاقتصادي بين ألمانيا وليبيا.

جانب من زيارة السفير الهولندي دولف هوكونينغ إلى المنطقة الحرة بمصراتة، 4 سبتمبر 2022. (حساب السفير الهولندي بموقع تويتر)