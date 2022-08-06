سفير هولندا عن زيارته بنغازي: شهدنا الجهود المبذولة نحو الوحدة والانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن سفير هولندا لدى ليبيا دولف هوكونينغ، زيارته إلى مدينة بنغازي، اليوم السبت، معربًا عن سعادته بزيارة المدينة بكل تنوعها.

وقال السفير عبر حسابه على «تويتر»: «سعداء جدًا بزيارة بنغازي بكل تنوعها. شهدنا الجهود الكبيرة المبذولة نحو الوحدة الوطنية والسلام والانتخابات».

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وعبر هوكونينغ عن امتنانه لمقابلة الكثير من «الشركاء الملهمين»، واختتم حديثه قائلًا: «مستقبل واعد مع روح المبادرة المعدية».

من زيارة سفير هولندا لمدينة بنغازي، 6 أغسطس 2022. (حساب السفير على تويتر)

من زيارة سفير هولندا لمدينة بنغازي، 6 أغسطس 2022. (حساب السفير على تويتر)