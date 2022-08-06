سفير هولندا عن زيارته بنغازي: شهدنا الجهود المبذولة نحو الوحدة والانتخابات

أعلن سفير هولندا لدى ليبيا دولف هوكونينغ، زيارته إلى مدينة بنغازي، اليوم السبت، معربًا عن سعادته بزيارة المدينة بكل تنوعها.
وقال السفير عبر حسابه على «تويتر»: «سعداء جدًا بزيارة بنغازي بكل تنوعها. شهدنا الجهود الكبيرة المبذولة نحو الوحدة الوطنية والسلام والانتخابات».
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وعبر هوكونينغ عن امتنانه لمقابلة الكثير من «الشركاء الملهمين»، واختتم حديثه قائلًا: «مستقبل واعد مع روح المبادرة المعدية».
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