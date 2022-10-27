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«حكومة الوحدة» توافق على تنازل «هيس» عن حصتها في «الواحة» لصالح «توتال إنرجيز» و«كونكو فيليبس» الأميركية

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 27 أكتوبر 2022, 05:42 مساء
«حكومة الوحدة» توافق على تنازل «هيس» عن حصتها في «الواحة» لصالح «توتال إنرجيز» و«كونكو فيليبس» الأميركية
حمودة متحدثا للصحفيين عقب اجتماع مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة في العزيزية، الخميس 27 أكتوبر 2022. (فيديو)
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وافق مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الخميس، مجددا على تنازل شركة «هيس» الأميركية عن حصتها في عقود امتياز شركة الواحة للنفط لصالح كل من شركتي «توتال إنرجيز» الفرنسية و«كونوكو فيليبس» الأميركية، بعدما أعيد التصويت على الصفقة.

وقال الناطق باسم الحكومة، محمد حمودة، في مؤتمر صحفي عقب اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العزيزية «قام مجلس الوزراء بإعادة التصويت من أجل الموافقة على تنازل شركة هيس الأميركية عن حصتها في عقود امتياز ما يعرف بشركات الواحة لصالح شركة توتال إنرجيز وكونوكو فيليبس وذلك لقطع الجدل الحاصل حول آلية اتخاذ القرار التي تمت في اجتماع مجلس الوزراء العادي الثامن للعام 2021 وعليه تم التصويت والموافقة على اتخاذ هذا القرار».

الموافقة الأولى على صفقة «هيس» و«توتال إنرجيز»
وهذه هي المرة الثانية التي يوافق فيها مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية على الصفقة بعد الموافقة الأولى عليها في نوفمبر 2021، والتي جاء بناء على توصيات رئيس اللجنة الفنية العليا لقطاع النفط والغاز، وكيل وزارة النفط لشؤون الإنتاج، رفعت العبار، التي قدَّمها إلى مجلس الوزراء، على ما أفاد مصدر بالمجلس الرئاسي «بوابة الوسط» يوم 20 نوفمبر 2021.

- مجلس الوزراء يوافق على بيع حصة «هيس» في امتياز الواحة إلى «توتال» الفرنسية و«كونكو فيليبس» الأميركية
- عون: وقف صفقة «هيس» في امتياز الواحة.. واستعادة 10.9 مليار دينار لدى الشركات الأجنبية
- الدبيبة: «توتال» ستستحوذ على حصة «هيس أميرادا» الأميركية في شركة الواحة

وباعت شركة «هيس» الأميركية في العام 2021، حصتها في عقود الامتياز بشركة الواحة للنفط والبالغة 8.16% إلى شركتي «توتال إنيرجي» الفرنسية و«كونو فيليبس» الأميركية «مناصفة» بين المشترين، إلا أنه لم يفصح عن القيمة المالية الصفقة.

عون يعلن وقف صفقة «الواحة» بين «هيس» و«توتال إنرجيز»
لكن في 29 مارس الماضي، أعلن وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية، محمد عون، وقف إجراءات الصفقة، متهما في مداخلة هاتفية مع برنامج «فلوسنا» عبر قناة الوسط «WTV»، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط السابق، مصطفى صنع الله، بعدم اتباع الشفافية، قائلاً إن الأخير باع حصة شركة «ماراثون أويل»، بناء على رسالة من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني السابقة فائز السراج.

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