الدبيبة: «توتال» ستستحوذ على حصة «هيس أميرادا» الأميركية في شركة الواحة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 08 سبتمبر 2021, 05:18 مساء
الدبيبة خلال جلسة استجواب الحكومة أمام مجلس النواب، 8 سبتمبر 2021، (صورة من بث مباشر)

كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبدالحميد الدبيبة، أن شركة «توتال» الفرنسية ستستحوذ على حصة شركة «هيس أميرادا» الأميركية في امتياز الواحة والبالغة 6% من الشركة، نافيًا صلة حكومته بالصفقة السابقة للشركة الفرنسية التي استحوذت قبل عامين على حصة شركة «مارثون» الأميركية في  الامتياز ذاته.

وقال الدبيبة لمجلس النواب، اليوم الأربعاء، ردًا على الانتقادات الموجهة لصفقة «توتال» الفرنسية و«مارثون» الأميركية التي جرت في عهد حكومة الوفاق الوطني: «ليس لنا علاقة بصفقة شركة توتال السابقة هذه كانت في العام 2018».

وأضاف الدبيبة أن بعض الشركات الأجنبية العاملة في قطاع النفط الليبي تقوم ببيع حصصها لشركات أخرى، لكن الحكومة تعمل على تنسيق هذه العمليات وضمان حقوق الدولة الليبية في أي صفقة وفقًا للقانون.

وذكر رئيس حكومة الوحدة الوطنية أن «توتال ستستحوذ على حصة هيس أميرادا (الأميركية في امتياز الواحة» بقيمة 300 مليون، مشيرًا إلى أن الشركة الفرنسية ترغب في استثمار ملياري دينار في قطاع النفط الليبي.

كما رد الدبيبة على الانتقادات والاتهامات الموجهة بشأن وقائع فساد في عمليات قطاع النفط، مؤكدًا أن الشركات النفطية التي لديها مشاكل «مملوكة بالكامل لليبيا بسبب الفساد الذي طال جميع القطاعات».

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