مجلس الوزراء يوافق على بيع حصة «هيس» في امتياز الواحة إلى «توتال» الفرنسية و«كونكو فيليبس» الأميركية

محطة الفارغ التابعة لشركة الواحة للنفط، 13 نوفمبر 2021. (أرشيفية: شركة الواحة)

أكد مصدر من المجلس الرئاسي لـ«بوابة الوسط» اليوم السبت، أن مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية وافق على بيع حصة شركة «هيس» الأميركية في امتياز الواحة البالغة 8.16 % إلى شركتي «توتال انيرجي» الفرنسية و«كونو فيليبس» الأميركية «مناصفة» بين المشترين، إلا أنه لم يفصح عن القيمة المالية الصفقة.

وأضاف المصدر أن الموافقة على الصفقة جاءت بناء على توصيات رئيس اللجنة الفنية العليا لقطاع النفط والغاز، وكيل وزارة النفط لشؤون الإنتاج، رفعت العبار، التي قدمها إلى مجلس الوزراء، مشيرا إلى أن رئيس اللجنة «ظل محايدا لجميع الأطراف ويتجنب أي نشاط سياسي في مجال النفط والغاز».

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وشكلت اللجنة الفنية العليا لشؤون النفط والغاز بقرار مجلس الوزراء رقم (280) لعام 2021 برئاسة وكيل وزارة النفط لشؤون الانتاج رفعت العبار كونه شخصية نفطية صاعدة ومحايدة غير جدلية بالنسبة لتكون مستشار للحكومة بالجوانب النفطية حيث كلف العبار بتشكيل اللجنة التي تتكون من اعضاء بمؤسسة النفط والشركات النفطية.

وتضم اللجنة في عضويتها كلًا من عضوي مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أبوالقاسم الشيباني شنقير، والعماري محمد العماري، ورئيس مجلس إدارة شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مسعود سليمان موسى، ومديري عام إدارة الاستثمار ولجان الملاك بمؤسسة النفط بلعيد أحمد سالم، وفتحي محمد مادي، والمستشار القانوني بوزارة النفط عادل جبريل، وعضو لجنة إدارة المشغل بشركة «أكاكوس» للعمليات النفطية أحمد الغزالي، ورئيس لجنة إدارة شركة مليتة للنفط والغاز محمد بن شتوان، والمدير التنفيذي المكلف في شركة «مرزق» للخدمات النفطية المحدودة، ومدير عام الإدارة العامة للشؤون القانونية بمؤسسة النفط خلف إبراهيم.