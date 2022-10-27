الدبيبة: لن نسمح بمراحل انتقالية جديدة.. ولا يوجد أي عائق أمام الانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، الخميس، إن حكومته لن تسمح بوجود مراحل انتقالية أخرى في ليبيا، مشددا على ضرورة العمل من أجل الوصول إلى الانتخابات وعودة الأمانة إلى الشعب.

وقال الدبيبة خلال اجتماع مجلس الوزراء العادي الرابع عشر لسنة 2022 بمدينة العزيزية، اليوم: «منحازون للشعب الليبي من أجل تحقيق حلمه في الوصول إلى الانتخابات وليس مغامرة أو وهم.. نريد الانتخابات ولا يوجد طريق غير هذه الغاية.. ولن نسمح أن تكون هناك مراحل انتقالية أخرى».

ووجه الدبيبة حديثه إلى الطبقة السياسية الحاكمة منذ عشر سنوات قائلا: «تتحاربون من أجل مكاسب وتتحالفون عندما تشعر بالخطر.. وأقول لكم تحالفوا مع أبناء شعبكم مدوا أيديكم جميعا من أجل عودة الأمانة الحقيقية لهذا الشعب والوصول إلى الدستور والانتخابات». ودعا الشعب الليبي إلى عدم الإنصات لمن وصفهم بـ«الغوغائيين» قائلا: «لا تسمعوا للغوغائيين لا يوجد أي عائق للوصول إلى الانتخابات أمنيا ولوجستيا».