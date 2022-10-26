شركة الخليج العربي تدخل بئرا جديدة بحقل النافورة على خط الإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط «أجوكو»، اليوم الأربعاء، دخول بئر جديدة بحقل النافورة النفط الذي يقع بين مدينتي جالو واجخرة بمنطقة الواحات جنوب شرق البلاد، على خط الإنتاج بعد اتخاذ تدابير السلامة اللازمة لتهيئته، وذلك في إطار مساعيها لزيادة معدلات الإنتاج.

وأوضحت الشركة، عبر صفحتها على «فيسبوك»، أن أطقمها الفنية والهندسية العامة بحقل النافورة النفطي «استكملت كافة أعمال الربط الميكانيكي للبئر (G- 317) المربوطة بالمحطة رقم (5) وتسليمها لمنسقة العمليات، حيث تم تشغيل البئر ودخولها لخط الإنتاج منذ استلامه».

بئر نفطية جديدة بحقل النافورة تبدأ الإنتاج خلال أيام

وأفاد منسق الإنشاءات بحقل النافورة عبدالله التواتي، بأن البئر (G- 318) المشمولة في نفس العقد قد استُكملت أيضًا باستثناء بعض الأعمال الجزئية لوجود الحفارة «Work Over»، منوهًا إلى أن كافة الأعمال المتبقية ستستكمل حال مغادرة الحفارة خلال الأيام القليلة المقبلة، ومن ثم ستدخل البئر لخط الإنتاج لتلحق بباقي الآبار المنتجة.

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وبدأت شركة الخليج العربي للنفط، قبل أسبوعين، أعمال صيانة في حقل النافورة، استهدفت تغيير الجزء المتهالك من خط التدفق للبئر (D16) التابع للمحطة رقم (5) من قبل فريق صيانة الأنابيب.

إنتاج حقل النافورة

ويبلغ الإنتاج الحالي لحقل النافورة نحو 21 ألف برميل يوميًا، ويضخ إنتاجه عبر خط قطره 30 بوصة إلى ميناء رأس لانوف عن طريق منظومة أمال - رأس لانوف.

الأطقم الهندسية والفنية بموقع البئر «G- 317» المربوط بالمحطة رقم 5 بحقل النافورة الذي دخل على خط الإنتاج، (شركة الخليج العربي للنفط)

البئر «G- 317» المربوط بالمحطة رقم 5 بحقل النافورة الذي دخل على خط الإنتاج، (شركة الخليج العربي للنفط)

البئر «G- 317» المربوط بالمحطة رقم 5 بحقل النافورة الذي دخل على خط الإنتاج، (شركة الخليج العربي للنفط)