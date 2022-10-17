شركة الخليج العربي تجري أعمال صيانة في حقل النافورة (صور)

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، الإثنين، إجراء عملية صيانة جديدة في حقل النافورة، الذي يقع بين مدينتي جالو وإجخرة (شرق البلاد(.

وقالت الشركة في بيان، إن «فريق صيانة الأنابيب يجري أعمال صيانة بحقل النافورة، وذلك بتغيير الجزء المتهالك من خط التدفق للبئر ( (D16 التابع للمحطة 5 من قسم صيانة الأنابيب».

وأشارت، في بيان، إلى «اتخاذ أخصائيي السلامة كافة التدابير مثل متابعة ضغط الغاز، واستنفار طواقم الإطفاء لمتابعة الأعمال في موقع العمل والتدخل في حالة حدوث أي طارئ».

إنتاج حقل النافورة

يبلغ الإنتاج الحالي لحقل النافورة نحوي 21 ألف برميل يوميا، ويضخ إنتاجه عبر خط قطره 30 بوصة إلى ميناء رأس لانوف عن طريق منظومة أمال - رأس لانوف.

وأمس الأحد، أعلنت شركة الخليج العربي إصلاح التسرب في الخط الرئيسي بين حقل السرير وميناء الحريقة النفطي. وبحسب بيان الشركة، فقد عملت فرق الصيانة على إيقاف التسرب ما بين حقل السرير وميناء الحريقة النفطي عند الكيلو 310، الذي يبعد عن طبرق 200 كيلو متر جنوبا.

من أعمال تغيير الجزء المتهالك من خط تدفق ببئر بحقل النافورة، 17 أكتوبر 2022. (أجوكو)

من أعمال تغيير الجزء المتهالك من خط تدفق ببئر بحقل النافورة، 17 أكتوبر 2022. (أجوكو)

من أعمال تغيير الجزء المتهالك من خط تدفق ببئر بحقل النافورة، 17 أكتوبر 2022. (أجوكو)

من أعمال تغيير الجزء المتهالك من خط تدفق ببئر بحقل النافورة، 17 أكتوبر 2022. (أجوكو)