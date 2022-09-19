مؤسسة النفط: السيطرة على تسرب قرب حقل ماجد

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت المؤسسة الوطنية للنف، اليوم الإثنين، السيطرة على تسرب بالبئر «O7» بمنطقة الامتياز 80 بالقرب من حقل ماجد النفطي.

ووجه مجلس إدارة المؤسسة الشكر إلى إدارة شركة الخليج العربي للنفط والعاملين بها نتيجة «الجهود المبذولة من قبل الفرق الفنية المختصة التي تكللت بالنجاح».

مؤسسة النفط: إصلاح التسرب عمل مميز بكوادر وطنية

وأضافت: «هذا العمل الدقيق والمتميز الذي نفذ بالعناصر الوطنية وبمراعاة تامة لشروط السلامة المهنية، هو مصدر للفخر والاعتزاز بالكوادر الوطنية التي أثبتت قدرتها وكفاءتها».

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وقف تسرب بين حقل السرير وميناء الحريقة

وقبل ذلك، أعلنت شركة الخليج العربي إصلاح التسرب بخط النفط الرئيسي بين حقل السرير وميناء الحريقة.

وأوضحت الشركة أن فرق الصيانة بميناء الحريقة النفطي في طبرق نجحت في إصلاح التسرب بالخط، فضلًا عن تسرب آخر بمحطة الضخ المساعدة البوستر.