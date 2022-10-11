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بالصور.. «الخليج العربي للنفط» تعلن استئناف الإنتاج في بئر بحقل الحمادة

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 11 أكتوبر 2022, 04:05 مساء
بالصور.. «الخليج العربي للنفط» تعلن استئناف الإنتاج في بئر بحقل الحمادة
من أعمال إعادة البئر (F22) بالمحطة رقم 4 بحقل الحمادة للإنتاج، 11 أكتوبر 2022. (أجوكو)
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أعلنت شركة الخليج العربي للنفط إعادة البئر (F22) بالمحطة رقم 4 بحقل الحمادة للإنتاج.

وأشارت الشركة في بيان إلى أن صيانة البئر «ضمن سلسلة الآبار التي أعادها للإنتاج قسم الميكانيكا الديزل»، مشيرة إلى «استكمال صيانة مضخات (Lufkin pump) للبئر (F22) بالمحطة رقم 4، والانتهاء من كافة الأعمال المصاحبة على البئر F22، ودخولها على خط الإنتاج». يشار إلى أن الأعمال مستمرة رغم النقص الشديد في قطع الغيار بسبب تأخر الميزانيات.

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تحذير من إفلاس شركات النفط
وفي وقت سابق، حذرت مذكرة داخلية في المؤسسة الوطنية للنفط من «الوضع المالي الحرج الذي تمر به الشركات الخدمية التابعة لقطاع النفط والغاز» واحتمال «إفلاس هذه الشركات»، وذلك بعد أقل من أسبوعين على صدور بيانات رسمية تفيد بإنفاق أكثر من 15 مليار دينار لصالح مؤسسة النفط منذ بداية العام الجاري.

وفي رسالة من مدير عام الشؤون المالية إلى أعضاء لجنـة الإدارة للمالية، وأعضاء مجلس الإدارة للمالية، وشركات التشغيل والتصنيع، اطلعت عليها «بوابة الوسط»، نبهت الرسالة إلى «تفاقم العجز النقدي لدى الشركات مما أدى إلى عدم قدرتها على أداء الأعمال المناطة بها بالشكل المطلوب نتيجة صعوبة الإيفاء بالتزاماتها المالية.

من أعمال إعادة البئر (F22) بالمحطة رقم 4 بحقل الحمادة للإنتاج، 11 أكتوبر 2022. (أجوكو)
من أعمال إعادة البئر (F22) بالمحطة رقم 4 بحقل الحمادة للإنتاج، 11 أكتوبر 2022. (أجوكو)
من أعمال إعادة البئر (F22) بالمحطة رقم 4 بحقل الحمادة للإنتاج، 11 أكتوبر 2022. (أجوكو)
من أعمال إعادة البئر (F22) بالمحطة رقم 4 بحقل الحمادة للإنتاج، 11 أكتوبر 2022. (أجوكو)
من أعمال إعادة البئر (F22) بالمحطة رقم 4 بحقل الحمادة للإنتاج، 11 أكتوبر 2022. (أجوكو)
من أعمال إعادة البئر (F22) بالمحطة رقم 4 بحقل الحمادة للإنتاج، 11 أكتوبر 2022. (أجوكو)
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