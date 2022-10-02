شركة الخليج العربي تعلن إعادة بئر بحقل الحمادة للإنتاج

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت شركة الخليج العربي للنفط، اليوم الأحد، إعادة بئر بحقل الحمادة النفطي إلى الإنتاج بعد انتهاء أعمال الصيانة اللازمة للمضخات السطحية الخاصة بالحقل، وذلك في إطار مساعي الشركة لزيادة الإنتاج بكافة الحقول التابعة لها.

وأوضحت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» أن «منسقة الصيانة تمكنت من إنهاء أعمال الصيانة للمضخات السطحية (Lufkin pump) من قبل قسم الميكانيكا ديزل، وذلك بفك ونقل صندوق التروس (gear box) من البئر (SAT7) إلى البئر (AA4) بالمجمع 7 والمتوقف منذ فترة طويلة وإعادة البئر للإنتاج».

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وقبل يومين شارك فريق من إدارة الصحة والسلامة والبيئة بشركة الخليج العربي للنفط في تمرين المحاكاة التدريبية المشتركة لسيناريو التلوث البحري بالنفط الخام بمرسى البريقة الذي جرى تحت إشراف المؤسسة الوطنية للفنط.

ونجحت الشركات المشاركة بهذا التمرين في إعداد وتنفيذ سيناريو متكامل أشادت به المؤسسة الوطنية للنفط عبر مدير إدارة السلامة والصحة المهنية خالد بوخطوة بأداء الفرق المشاركة ووصف التمرين بالحدث الاستراتيجي والكبير لمعرفة قدرة الشركات التابعة للمؤسسة على الاستجابة.

أعمال الصيانة للبئر «AA4» بالمجمع 7 والمتوقف منذ فترة طويلة وإعادة البئر للإنتاج. (شركة الخليج العربي)

أعمال الصيانة للبئر «AA4» بالمجمع 7 والمتوقف منذ فترة طويلة وإعادة البئر للإنتاج. (شركة الخليج العربي)

أعمال الصيانة للبئر «AA4» بالمجمع 7 والمتوقف منذ فترة طويلة وإعادة البئر للإنتاج. (شركة الخليج العربي)

أعمال الصيانة للبئر «AA4» بالمجمع 7 والمتوقف منذ فترة طويلة وإعادة البئر للإنتاج. (شركة الخليج العربي)