إصلاح تسرب نفطي بين حقل السرير وميناء الحريقة

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت شركة الخليج العربي للنفط إصلاح التسرب بخط النفط الرئيسي بين حقل السرير وميناء الحريقة.

وأوضحت الشركة في بيان اليوم الإثنين، أن فرق الصيانة بميناء الحريقة النفطي في طبرق نجحت في إصلاح التسرب بخط النفط بين حقل السرير وميناء الحريقة، وكذلك بمحطة الضخ المساعدة البوستر.

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إصلاح التسرب في وقت قياسي

وأشارت إلى تمكن فرق عمل من أقسام: الأنابيب والنقل والسلامة والعمليات والفنية والأمن الصناعي والخدمات والاتصالات بحقول (النافورة - السرير - الحريقة) من إصلاح التسرب فى وقت قياسي.

وذكر البيان أن الإصلاح جرى بإشراف المراقبين من حقل السرير والنافورة ومراقب ميناء الحريقة ومتابعة الإدارة العامة للعمليات والصيانة وإدارة السلامة وعودة الإنتاج الى المعدلات السابقة قبل التسريب.