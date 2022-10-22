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صوان يرحب باتفاق عقيلة والمشري بشأن المناصب السيادية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 22 أكتوبر 2022, 06:39 مساء
صوان يرحب باتفاق عقيلة والمشري بشأن المناصب السيادية
محمد صوان خلال مقابلة سابقة مع «الوسط tv»، الخميس 18 نوفمبر 2021 (بوابة الوسط)
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رحب رئيس الحزب الديمقراطي محمد صوان، اليوم السبت، باستئناف الحوار بين رئيسي مجلسي النواب والأعلى للدولة والاتفاق على إطار زمني محدد لإنجاز توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية قبل نهاية العام الجاري.

كما رحب صوان في بيان مقتضب، باتفاق رئيسي المجلسين على العمل على إنجاز خارطة الطريق الموصلة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب الآجال.

وخلص لقاء جمع رئيسي مجلسي النواب المستشار عقيلة صالح، والأعلى للدولة خالد المشري، في المغرب أمس الجمعة، إلى الكشف عن اتفاق وشيك بشأن توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية، فضلا عن التوافق بشأن الخطوات اللازمة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

اتفاق المشري وعقيلة في المغرب
وأعلن المشري، الجمعة، اتفاقا مع عقيلة صالح، على توحيد السلطة التنفيذية والمناصب السيادية في فترة لا تتجاوز حلول العام المقبل 2023. وقال المشري، خلال مؤتمر صحفي مع عقيلة صالح في مقر وزارة الخارجية المغربية، «لن يحل بداية العام 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية».

وبشأن تفاصيل المباحثات مع رئيس مجلس النواب، قال المشري «التقيت مع المستشار عقيلة صالح في لقاءين متتاليين درسنا فيهما بعمق ما يعانيه وطننا من مشاكل وآلام، وتوصلنا إلى أن انقسام المؤسسات أدى إلى سوء أحوال المواطنين، وإلى تعميق الأزمة».

ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه ليبيا عودة لحالة الانسداد السياسي والانقسام الحكومي بعدما قرر مجلس النواب سحب الثقة من حكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، وتكليف حكومة جديدة برئاسة فتحي باشاغا، ورفض الأول تسليم السلطة قبل إجراء الانتخابات.

- المشري: لن يحل 2023 إلا وقد توحدت السلطة التنفيذية والمناصب السيادية
- «العدالة والبناء» عن اتفاق عقيلة والمشري: الأهم سرعة إنجاز القاعدة الدستورية
- الدبيبة: الحديث عن مسارات موازية لم يعد مقبولا.. والمشري يرد: كفى بيع أوهام للشعب
- عقيلة صالح: اتفاق مع المشري على توحيد السلطة التنفيذية في «أقرب الآجال»

الدبيبة: الحديث عن مسارات موازية لم يعد مقبولا.. والمشري يرد: كفى بيع أوهام للشعب
وتعليقا على اتفاق المشري وعقيلة، اعتبر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة، إن الحديث عن مسارات موازية مثل تقاسم المناصب السيادية «لم يعد مقبولا»، وقال إن الليبيين يطالبون «الجميع إلى الإيفاء بالتزاماتهم تجاه الانتخابات»، حسب تغريدة على حسابه بموقع «تويتر»، الجمعة.

ووجه حديثه إلى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري قائلا: «أجدد مطالبتي للسيدين عقيلة والمشري بالإسراع في اعتماد قاعدة دستورية عادلة، تنهي المشكل القانوني الذي يمنع إجراء الانتخابات كما حصل في ديسمبر الماضي».

بدوره، رد المشري على الدبيبة عبر حسابه على موقع «تويتر»، قائلا: «سيد عبدالحميد كفى بيعاً للأوهام للشعب». وشارك المشري تغريدة الدبيبة، وكتب: «عليك بتوفير العلاج لمرضى الأورام والكتاب المدرسي لأبنائنا الطلبة، ولا علاقة لك بما هو ليس من اختصاصك ولا صلاحياتك؛ فقط قم بعملك».

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