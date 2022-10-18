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إيطاليا تتصدر شركاء ليبيا التجاريين بقيمة 6.37 مليار يورو

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 18 أكتوبر 2022, 01:02 مساء
إيطاليا تتصدر شركاء ليبيا التجاريين بقيمة 6.37 مليار يورو
علما إيطاليا وليبيا، (أرشيفية: الإنترنت)
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تصدرت إيطاليا قائمة شركاء ليبيا التجاريين بحجم تجارة بينية بلغت قيمتها 6.37 مليار يورو، خلال الفترة من يناير إلى نهاية يوليو 2022، تلتها الصين في المرتبة الثانية بنحو 2.95 مليار يورو، ثم إسبانيا كثالث شريك تجاري بحوالي 2.44 مليار يورو.

ونقلت وكالة «نوفا» بيانات أصدرتها وكالة الترويج الخارجي للشركات الإيطالية في طرابلس، أظهرت ارتفاع المبادلات التجارية بين إيطاليا وليبيا بنسبة 83.68% خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي ، موزعة إلى صادرات ليبية بقيمة 5.27 مليار يورو، وواردات بنحو 1.11 مليار يورو.

وأشارت إلى أن الشريك التجاري الرابع كان من نصيب اليونان بواقع 2.39 مليار يورو، تلتها ألمانيا في المرتبة الخامسة بنحو 2.37 مليار يورو، ثم تركيا سادسة بإجمالي تجارة بينية قيمتها 1.94 مليار يورو، فالولايات المتحدة بالمركز السابع بقيمة 1.38 مليار يورو.

نمو الواردات الليبية إلى إيطاليا
وبحسب البيانات، نمت الصادرات الإيطالية إلى ليبيا منذ بداية العام 2022 بنسبة 71.24%، مقارنة بالفترة نفسها من العام 2021، بتسجيل مبيعات بقيمة 1.11 مليار يورو، وحصة سوقية بنسبة 12.38%. ونمت الواردات إلى إيطاليا من ليبيا بنسبة 86.53% في الفترة نفسها بقيمة 5.27 مليار يورو.

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