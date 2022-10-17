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افتتاح أقسام طبية بالمركز الوطني لجراحة القلب في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 17 أكتوبر 2022, 06:04 مساء
افتتاح أقسام طبية بالمركز الوطني لجراحة القلب في تاجوراء
افتتاح أقسام طبية بالمركز الوطني لجراحة القلب في تاجوراء، الإثنين 17 أكتوبر 2022. (وزارة الصحة)
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شهد المركز الوطني لجراحة القلب في تاجوراء (مستشفى القلب)، صباح اليوم الإثنين، افتتاح قسم جراحة وعناية قلب الأطفال وعدد من الأقسام الطبية، بحضور نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة رمضان أبوجناح، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، وعميد بلدية تاجوراء، ومدير المركز، وعدد من مسؤولي الإدارات بوزارة الصحة وديوان المحاسبة.

وقالت وزارة الصحة، في بيان، إن قسم جراحة وعناية قلب الأطفاء جرى افتتاحه بالتزامن مع استكمال أعمال صيانة قسم عمليات القلب (كبار)، وتركيب محطتي تحلية لتحسين إمدادات المياه، بعد أن عانى المركز، لسنوات طويلة، تبعات الملوحة الشديدة للمياه التي تزوّد مبنى المستشفى، التي تسببت في تآكل خطوط شبكات المياه وتعرض أجهزة التحاليل الطبية للصدأ، وتلف عدد من الأجهزة والمعدات الطبية.

وعقب افتتاح الأقسام الطبيبة، أجرى شكشك وأبوجناح رفقة المسؤولين الحاضرين، جولة تفقدية بأروقة المركز الوطني لجراحة القلب في تاجوراء، كما عقد اجتماعًا مع مسؤولي المركز للاطلاع على سير العمل واحتياجات المركز.

استجلاب أطقم طبية ومساعدة للعمل بمركز القلب
وأضاف ديوان المحاسبة أن زيارة شكشك إلى المركز الوطني لجراحة القلب في تاجوراء جرى خلالها الاطلاع على نتائج الاجتماعات والزيارات السابقة لمسؤولي الديوان، وتأتي تتويجًا للجهود السابقة التي بُذلت لمعالجة العقبات التي تواجه تقديم الخدمات الصحية للمرضى من خلال عملية التقييم التي أُقيمت للمستشفى، التي هدفت إلى الوقوف على الإشكاليات بما يضمن تحسين الخدمات الصحية، وتوطين علاج أمراض وجراحة القلب بالداخل، وحسن إدارة الأموال المخصصة لذلك.

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وأوضح الديوان، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الاجتماع جرى خلاله التباحث ومناقشة المرحلة الثانية من هذه الجهود التي تهدف إلى توفير واستجلاب أطقم طبية ومساعدة «بنظام المكافآت والحوافز» والاستفادة من الاتفاقات الدولية لمعالجة النقص في بعض التخصصات، والمساهمة في الرفع من كفاءة العمل بالمستشفى وضمان استمرارية العمل، وتقديم أفضل الخدمات للمرضى.

وقال ديوان المحاسبة إن جهود مسؤوليه السابقة أسهمت في معالجة تدني مستوى الخدمات، المتمثلة في التجهيزات والمعدات والصيانات والبنى التحتية، وانتهت بافتتاح عدة أقسام منها قسم عمليات الصغار، وقسم عمليات الكبار، إضافة إلى توريد محطات تحلية كمرحلة أولى من جهود التحسين.

توطين علاج مرضى القلب بالداخل
من جانبه، أكد أبوجناح أثناء تواجده بالمركز اهتمام وزارة الصحة الكبير بتوطين العلاج لمرضى القلب بالداخل، بالتنسيق مع ديوان المحاسبة والجهات المعنية بالدولة، مشددًا على ضرورة الاستغلال الأمثل للبنية التحتية التي تمتلكها المستشفيات والمراكز المتخصصة في علاج القلب في ليبيا، من أجل توطين الخدمات التشخيصية والعلاجية للمرضى، وفق الوزارة.

افتتاح أقسام طبية بالمركز الوطني لجراحة القلب في تاجوراء، الإثنين 17 أكتوبر 2022. (وزارة الصحة)
افتتاح أقسام طبية بالمركز الوطني لجراحة القلب في تاجوراء، الإثنين 17 أكتوبر 2022. (وزارة الصحة)
افتتاح أقسام طبية بالمركز الوطني لجراحة القلب في تاجوراء، الإثنين 17 أكتوبر 2022. (وزارة الصحة)
افتتاح أقسام طبية بالمركز الوطني لجراحة القلب في تاجوراء، الإثنين 17 أكتوبر 2022. (وزارة الصحة)
افتتاح أقسام طبية بالمركز الوطني لجراحة القلب في تاجوراء، الإثنين 17 أكتوبر 2022. (وزارة الصحة)
افتتاح أقسام طبية بالمركز الوطني لجراحة القلب في تاجوراء، الإثنين 17 أكتوبر 2022. (وزارة الصحة)
افتتاح أقسام طبية بالمركز الوطني لجراحة القلب في تاجوراء، الإثنين 17 أكتوبر 2022. (وزارة الصحة)
افتتاح أقسام طبية بالمركز الوطني لجراحة القلب في تاجوراء، الإثنين 17 أكتوبر 2022. (وزارة الصحة)
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