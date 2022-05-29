طبيب ليبي مقيم في كندا يجري 80 قسطرة قلبية بمركز تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الصحة وصول استشاري أمراض القلب والشرايين الليبي المقيم بكندا، إبراهيم بدر؛ لإجراء أكثر من 80 عملية قسطرة قلبية بالمركز الوطني لعلاج أمراض القلب بتاجوراء.

وقالت الوزارة في منشور لها في «فيسبوك»، الأحد، إن من بين العمليات المقرر أجراؤها «عمليات معقدة»، فيما تستمر زيارة الدكتور بدر لمدة عشرة أيام.

ونشرت صفحة الوزارة فيديو للطبيب الليبي وهو من الكفرة بليبيا ومقيم في إدمونتون، حيث يعمل أستاذًا مساعدًا بكلية الطب بجامعة ألبرتا.

زيارات دورية

وتأتي الزيارة، وهي الرابعة لمركز القلب في تاجوراء، بالتعاون مع إدارة المستشفى، وتستمر من عشرة أيام إلى أسبوعين، فيما قال بدر إنها زيارة دورية، إذ كانت «الزيارة الأخيرة قبل 4 أشهر، والزيارة المقبلة في شهر سبتمبر».

وأوضح الطبيب الليبي أن «هذه الزيارات تطوعية، لأداء واجب بسيط تجاه أهلنا وبلادنا.. وكما نعلم فأمراض القلب منتشره في ليبيا والعالم بشكل عام، وهدفنا تقديم المساعدة للمرضى، والمساهمة في تعليم الأطباء مهارات عمليات القسطرة. للأمانة مهما فعلنا فنحن مقصرون في حق بلادنا».

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وتابع: «هذه العمليات بالمجان سواء للمواطن الليبي أو المقيم، وإدارة المستشفى توفر كل المتطلبات رغم قلة الموارد، وأنا أقوم بزيارات دورية لمستشفيات بنغازي وطبرق وسرت وزليتن.. وندعو الأخوة الأطباء الليبيين المقيمين في الخارج للمساهمة في تخفيف آلام أهلنا، ورفع كفاءة الأطقم الطبية.