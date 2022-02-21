حملة لإجراء 50 عملية قسطرة قلب للأطفال في تاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن المركز الوطني لعلاج وجراحة القلب تاجوراء، عن حملة إجراء أكثر من 50 عملية جراحية للقلب (قسطرة) لأطفال ليبيين يعانون من عيب خُلقي.

ودعا المركز، في منشور عبر صفحته على «فيسبوك»، المواطنين الذين لديهم أطفال عبيب خلقي في القلب، التقدم لقسم قلب الأطفال لإجراء الكشوفات اللازمة لإجراء عملية قسطرة لهم من قبل الطاقم الطبي الزائر.

كما قال الدكتور ناجي جمعة بركات، وزير الصحة الأسبق، واستشاري طب الأطفال والأعصاب بمستشفى بورتلاند بالعاصمة البريطانية لندن، عن انطلاق الحملة بوصول الأطباء والإخصائيين إلى طرابلس.

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وقال بركات عبر صفحته على موقع «فيسبوك»، إنه قام بترتيب وإتمام هذه الحملة مع جمعية خيرية بريطانية، تشرف على هذه الحملة، التي تعد الثانية، بعد نجاج الحملة الخيرية الأولى التي أشرف عليها أيضا.

وأثنى الدكتور بركات على تعاون مدير مركز القلب في تاجوراء، وإدارة التعاون الدولي بوزارة الصحة، ودرهما الفاعل في إنجاح هذه الحملة.