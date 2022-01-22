مركز طبرق الطبي يستأنف عمليات القسطرة القلبية بعد توقف عامين

طبرق - بوابة الوسط: فراس بن علي

أعلنت إدارة مركز طبرق الطبي، استئناف عمليات القسطرة القلبية بعد توقف منذ قرابة عامين، نتيجة عطل فني بالجهاز.

وقال مدير مكتب الإعلام والتثقيف الصحي بمركز طبرق الطبي، بوبكر الرفادي، في حديث إلى «بوابة الوسط»، إن المركز حصل على قطع الغيار الخاصة بأجهزة القسطرة القلبية من خلال الوكيل الخاص، وأجريت عمليات الصيانة لجهاز القسطرة وتوفير المواد التشغيلية اللازمة، لتستأنف العمليات.

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وبحسب الرفادي، أُجريت أول عملية قسطرة استكشافية بحضور مدير عام المركز الدكتور فرج الجالي، ورئيس المجلس التسييري طبرق فرج بوالخطابية، لمريض يبلغ من العمر 80 عامًا، كان يعاني من ذبحة صدرية أجري له العملية وكللت بالنجاح.

وتابع الرفادي أن هذه العمليات يجريها استشاري أمراض القلب الدكتور إدريس البشاري، والذي باشر إجراء العمليات، ولا يزال العمل مستمرًا إلى اليوم، حيث وصل عدد العمليات إلى 16 عملية قسطرة قلبية للحالات المسجلة حسب القائمة بالمركز.

استئناف عمليات القسطرة القلبية في مركز طبرق الطبي, (الإنترنت)

استئناف عمليات القسطرة القلبية في مركز طبرق الطبي, (الإنترنت)

استئناف عمليات القسطرة القلبية في مركز طبرق الطبي, (الإنترنت)

استئناف عمليات القسطرة القلبية في مركز طبرق الطبي, (الإنترنت)