استعدادات لاستئناف العمل بوحدة القسطرة القلبية بمستشفى ابن سينا في سرت

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت مصادر طبية بقسم القلب بمستشفى بن سينا التعليمي في سرت أن الاستعدادات تجرى على قدم وساق لاستئناف العمل بوحدة القسطرة القلبية، وذلك بعد وصول التجهيزات والمعدات الطبية اللازمة لإجراء عمليات استكشافية لمشاكل المرضى الذين يعانون من مشاكل صحية بالشرايين والصمامات بالقلب.

وأوضحت المصادر الطبية لـ«بوابة الوسط»، اليوم الجمعة، أن الاستعدادات يشرف عليها أخصائي أمراض القلب رئيس قسم القلب والباطنة بالمستشفى الدكتور محمد أبوبكر، بمشاركة الطاقم الطبي بالقسم الذي ساهم في العديد من عمليات القسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية التي أجراها الأطباء الزوار للمستشفى خلال الفترة الماضية.

وتوقع الدكتور محمد أبوبكر أن يساهم استئناف العمل بوحدة القسطرة القلبية بعد وصول بعض التجهيزات الطبية للقسم خلال المدة الماضية في التخفيف من معاناة المرضى بمدينة سرت وتكبدهم عناء ومشقة السفر لتلقي العلاج في المناطق الأخرى.

التجهيزات الطبية التي وصلت إلى وحدة القسطرة القلبية بمستشفى ابن سينا في سرت. (الإنترنت)