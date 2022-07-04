خمسة قرارات لحل مشكلات المركز الوطني للقلب بتاجوراء

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن ديوان المحاسبة، اليوم الإثنين، عن خمسة قرارات لحل المشكلات التي تواجه المركز الوطني للقلب بتاجوراء، من بينها حصر العقود المبرمة بين وزارة الصحة والشركات المنفذة للمستشفى مع إعادة تقييم المشروعات.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة المكلف رمضان بوجناح، مع المسؤولين بجهاز الإمداد الطبي ومدير عام المركز الوطني للقلب، بحضور مديري الإدارات المختصة بالديوان.

وتمحور اللقاء حول تفعيل العمل ومعالجة الصعوبات والمشاكل المتعلقة بالمركز الوطني للقلب تاجوراء، للوصول إلى تقديم أفضل الخدمات للمرضى، من خلال معالجة المختنقات الأساسية التي تواجه المركز، وأهمها غياب المخصصات المالية والحاجة الماسة إلى الأدوية التخصيصية وبعض الأجهزة التخصصية كجهاز القلب الصناعي وجهاز تنظيف الجدار الداخلي للقلب، بالإضافة إلى محطات التحلية واستكمال تنفيذ المطابخ وأماكن تجهيز الإعاشة.

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وخلص الاجتماع إلى التنسيق بين وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي لتوفير الأجهزة والمعدات المطلوبة، ومواصلة عقد الاجتماعات التنسيقية بين وزارة الصحة والمالية وديوان المحاسبة، وذلك لمعالجة الاشكاليات التي تواجه عمل المركز.

كما نصت المخرجات عن حصر العقود المبرمة بين وزارة الصحة والشركات المنفذة لمستشفى القلب تاجوراء مع إعادة تقييم المشروعات، وعقد اجتماع بين المسؤولين بمركز القلب ببنغازي لمعالجة ما يواجه المركز من صعوبات ومشاكل مماثلة، والتنسيق العاجل لعقد اجتماع لمناقشة حساب الطوارئ والمبالغ المودعة بحساب جهاز الإمداد الطبي.

جانب من اجتماع رئيس ديوان المحاسبة، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة المكلف، مع المسؤولين بجهاز الإمداد الطبي. الإثنين 4 يوليو 2022

جانب من اجتماع رئيس ديوان المحاسبة، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة المكلف، مع المسؤولين بجهاز الإمداد الطبي. الإثنين 4 يوليو 2022