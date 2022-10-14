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نورلاند يبحث مع عقيلة في القاهرة الأساس الدستوري للانتخابات

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 14 أكتوبر 2022, 12:58 مساء
نورلاند يبحث مع عقيلة في القاهرة الأساس الدستوري للانتخابات
من اليمين مساعدة وزير الخارجية الأميركي، وعقيلة ونورلاند في القاهرة، 14 أكتوبر 2022. (حساب السفارة الأميركية على تويتر)
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بحث سفير الولايات المتحدة ومبعوثها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الجمعة، مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الأساس الدستوري للانتخابات والإدارة الشفافة لعائدات النفط.

وأوضح نورلاند أن اللقاء احتضنته العاصمة المصرية القاهرة بحضور مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى باربارا ليف، حسب ما نقل عنه حساب السفارة الأميركية على موقع «تويتر».

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ونهاية سبتمبر الماضي، تحدث نورلاند على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، في تسجيل مسجل عن «أفكار جديدة واهتمام كبير» بشأن ليبيا، وقال إن «الولايات المتحدة تعمل عن كثب مع الشركاء والمجتمع الدبلوماسي والزائرين الليبيين المتواجدين في نيويورك لمحاولة إعادة الزخم للعملية الانتخابية الليبية».

وأشار السفير الأميركي إلى أن جميع الأطراف تدرك أهمية العمل بسرعة للوصول للانتخابات في ظل العنف الحالي القائم في ليبيا، وذلك في وقت أعلن فيه الأمين العام تعيين مبعوثه الأممي الجديد إلى ليبيا عبد الله باتيلي. وشدد على أن إحدى أهم الرسائل التي تسعى بلاده لتأكيدها هي «الدعم الأميركي القوي لجهود باتيلي من أجل قيادة العملية السياسية والمساعدة في الوساطة بين الليبيين لاتفاق في أسرع وقت يقود لانتخابات ذات مصداقية».

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