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توافق على تسوية تلزم الجبل الأسود بسداد 4 ملايين دولار لليبيا قبل نهاية العام

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 أكتوبر 2022, 05:12 مساء
توافق على تسوية تلزم الجبل الأسود بسداد 4 ملايين دولار لليبيا قبل نهاية العام
المبروك مع وزير المالية بجمهورية الجبل الأسود خلال لقائهما في واشنطن. (وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية)
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توصلت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة إلى اتفاق مع نظيرتها في جمهورية الجبل الأسود بشأن تسوية رصيد قرض مستحق لليبيا بقيمة أربعة ملايين مليون دولار يقضي بدفع المبلغ قبل نهاية العام 2022.

وتوصل الطرفان إلى الاتفاق خلال اجتماع عقده وزير المالية خالد المبروك والوفد المرافق له في واشنطن، الخميس، مع وزير المالية بجمهورية الجبل الأسود والذي جرى على هامش مشاركتهما في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن.

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وقالت وزارة المالية إن الاجتماع جرى خلاله «مناقشة موضوع تسوية رصيد القرض الممنوح لجمهورية الجبل الأسود، وانتهى الطرفان إلى التوافق على توقيع اتفاق تسوية تقوم بموجبه جمهورية الجبل الأسود بسداد رصيد القرض البالغ أربعة ملايين دولار قبل نهاية العام 2022».

مشاركة ليبيا في اجتماع البنك وصندوق النقد الدوليين بواشنطن
ويشارك المبروك، إلى جانب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في اجتماعات الخريف السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2022 التي بدأت منتصف الأسبوع الجاري بالعاصمة الأميركية واشنطن، بمشاركة قادة المالية والتخطيط على مستوى العالم.

وأجرى المبروك والكبير خلال مشاركتهما في هذه الاجتماعات سلسلة من اللقاءات مع نظرائهم في عدد من الدول ومسؤولي صندوق النقد والبنك الدوليين لبحث علاقات التعاون المشترك بين الطرفين ودعم عمليات الإصلاح الاقتصادي والمالي في ليبيا.

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