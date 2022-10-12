المبروك يبحث إعادة فتح مكتب البنك الدولي في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط

بحث وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فريد بلحاج إعادة فتح مكتب البنك الدولي في طرابلس. جاء ذلك خلال لقاء ضمن إطار مشاركة وزارة المالية في الفعاليات المصاحبة للاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين 2022 الجاري انعقادها بمقري البنك والصندوق في واشنطن.

وبحث اللقاء، وفق بيان صادر عن وزارة المالية اليوم الأربعاء، «تنفيذ خطة عمل استراتيجية بين دولة ليبيا ومجموعة البنك الدولي»، و«إعداد مذكرة الشراكة القُطرية بين دولة ليبيا والبنك للعام 2023»، و«بناء قدرات العاملين في قطاعات ومؤسسات الدولة الليبية». ويجري مسؤولون ليبيون لقاءات على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين 2022.

الكبير يلتقي مساعد وزير الخزانة الأميركية

وفي وقت سابق، بحث محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير مع مساعد وزير الخزانة الأميركية إيرك ماير، جهود المصرف في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. جاء ذلك في لقاء بالعاصمة الأميركية واشنطن، أمس الثلاثاء، حسب بيان المصرف على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وضم اللقاء أيضًا مدير مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوزارة أنطوني ماركوس، ومسؤول مكافحة تمويل الإرهاب والجرائم المالية برونسلفي نودل.

خالد المبروك خلال مباحثات مع نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط و شمال أفريقيا فريد بلحاج، 11 أكتوبر 2022. (وزارة المالية)