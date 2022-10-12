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المبروك يبحث 4 ملفات في اجتماع مع البنك الإسلامي للتنمية بواشنطن

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 12 أكتوبر 2022, 08:09 مساء
المبروك يبحث 4 ملفات في اجتماع مع البنك الإسلامي للتنمية بواشنطن
المبروك ورئيس البنك الإسلامي للتنمية خلال لقائهما في واشنطن، الأربعاء 12 أكتوبر 2022. (وزارة المالية)
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بحث وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة خالد المبروك والوفد المرافق له خلال اجتماعهم مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية محمد الجاسر ومرافقيه، أربعة ملفات بشأن التعاون بين الجانبين، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2022، التي عقدها بمدينة واشنطن.

وشملت الملفات الأربعة، بحسب ما نشرته وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك» التعاون المشترك بين الوزارة ومجموعة البنك الإسلامي، والطرق والوسائل المتاحة للتعاون في إطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين، والأنشطة والبرامج التي يمكن للبنك الإسلامي القيام بها لليبيا خارج إطارة مذكرة التعاون، ودفع متأخرات مساهمة ليبيا في البنك.

وقالت وزارة المالية إن اجتماع المبروك مع رئيس مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، انتهى إلى التوافق في وجهات النظر بين الجانبين على ضرورة العمل معًا لتحقيق النمو الاقتصادي والتنمية المستدامة في دولة ليبيا.

13 مجالًا للتعاون بين ليبيا والبنك الإسلامي
ووقعت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، في 24 فبراير الماضي، مذكرة تعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، بغرض تأسيس إطار للتعاون المستقبلي في 13 مجالًا، تشمل كافة القطاعات الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية في ليبيا.

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- ليبيا توقع مذكرة تعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في 13 مجالًا
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وتتضمن مجالات التعاون وفق مذكرة التفاهم الموقعة مع البنك الإسلامي، إنشاء صندوق للتمكين الاقتصادي، ومساعدة ليبيا في دعم جهودها في مجال الشمول المالي والاقتصادي والتحول الرقمي، وتطوير كفاءات إدارية واقتصادية حكومية وغير حكومية، ودعم خطة ليبيا في مجالات التعليم المختلفة، والرعاية الصحية، ومنظومة العدالة، والصيرفة الإسلامية، والشراكة بين القطاعين العام والخاص.

كما تتضمن بنود مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة المالية ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية، إنشاء صندوق ليبيا لوقف الإحسان الرامي إلى استثمار أموال الوقف، والعمل المشترك لتنفيذ برنامج دعم الصمود الاقتصادي للمؤسسات الضعيفة والهشة، ودعم البنية التحتية للتجارة، بما في ذلك تقديم الدعم للمؤسسات المعنية بتنفيذ برامج التجارة الخارجية لليبيا.

المبروك والكبير يمثلان ليبيا في اجتماع البند وصندوق النقد الدوليين بواشنطن
ويشارك المبروك، إلى جانب محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، في اجتماعات الخريف السنوية للبنك وصندوق النقد الدوليين للعام 2022 التي بدأت منتصف الأسبوع الجاري بالعاصمة الأميركية واشنطن، بمشاركة قادة المالياة والتخطيط على مستوى العالم.

المبروك ورئيس البنك الإسلامي للتنمية خلال لقائهما في واشنطن، الأربعاء 12 أكتوبر 2022. (وزارة المالية)
المبروك ورئيس البنك الإسلامي للتنمية خلال لقائهما في واشنطن، الأربعاء 12 أكتوبر 2022. (وزارة المالية)
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