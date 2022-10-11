المنفي يتوجه إلى الجزائر في زيارة رسمية اليوم

القاهرة - بوابة الوسط

علمت «بوابة الوسط» من مصدر قريب من المجلس الرئاسي أن رئيس المجلس محمد المنفي، سيتوجه اليوم الثلاثاء إلى الجزائر في زيارة رسمية بناءً على دعوة خاصة من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون.

تبون دعا المنفي للمشاركة في القمة العربية

وفي منتصف سبتمبر الماضي، دعا الرئيس الجزائري، المنفي إلى المشاركة في القمة العربية المقبلة بالجزائر مطلع شهر نوفمبر المقبل. جاء ذلك في رسالة سلمها المبعوث الجزائري الخاص إبراهيم مراد للمنفي، خلال لقاء حضره وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة، وزير الحكم المحلي، بدرالدين التومي، والسفير الجزائري لدى ليبيا، سليمان شنين.

وتضمنت الرسالة أيضا تأكيد حرص الجزائر على تعزيز أُطر التعاون الثنائي بين البلدين. من جانبه، رحب المنفي بالدعوة، معربا عن تطلع المجلس الرئاسي لنجاح القمة في تعزيز العمل العربي المشترك.