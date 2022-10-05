السفير الألماني «مندهش» من جمال الموقع التاريخي لقورينا في شحات

القاهرة - بوابة الوسط

عبر السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، اليوم الأربعاء، عن اندهاشه من جمال الموقع التاريخي لمدينة قورينا الأثرية في شحات.

وغرد السفير عبر حسابه على «تويتر» قائلا: «مندهش من جمال الموقع التاريخي لقورينا وحسن الترحيب من قبل أهالي شحات، شكرا لكم على حفاوة الاستقبال».

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بدوره، قال المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا، كريستيان بوك، الأربعاء، إنه زار رفقة السفير الألماني مدينة شحات، وغرد على حسابه بموقع «تويتر» واصفا موقع قورينا بـ«الغارق في الجمال الخلاب».

وأمس الثلاثاء، استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة، عبدالحميد الدبيبة، ميخائل أونماخت وكريستيان بوك لتهنئتهما بيوم الوحدة الألمانية «وتبادل بعض الأفكار حول الطريق إلى الأمام»، وفق تغريدة السفير الألماني.

مبعوث ألمانيا رفقة سفيرها إلى ليبيا خلال زيارة لموقع قورينا في شحات، 5 أكتوبر 2022. (حساب السفير الألماني على تويتر)

مبعوث ألمانيا رفقة سفيرها إلى ليبيا خلال زيارة لموقع قورينا في شحات، 5 أكتوبر 2022. (حساب السفير الألماني على تويتر)