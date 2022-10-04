الدبيبة يطلع المبعوث الألماني على رؤيته للقاعدة الدستورية ويطالب بإشراك ليبيا في الاجتماعات الدولية

القاهرة - بوابة الوسط

أطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان بوك، على رؤيته للقاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، مطالبًا بضرورة إشراك ليبيا في أي اجتماعات دولية خاصة بالأزمة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الدبيبة ناقش مع المبعوث الألماني خلال اللقاء الذي عُقِد في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في طرابلس «أهمية وجود خارطة سياسية مباشرة للانتخابات تلقى الدعم الدولي اللازم لتنفيذها».

رؤية الدبيبة بشأن القاعدة الدستورية

وشدد الدبيبة خلال اللقاء على «ضرورة أن تشارك ليبيا في أي اجتماعات دولية تجرى حول الوضع الليبي»، مؤكدًا أن «الحلول الحقيقية هي التي تكون نابعة من إرادة الليبيين» الذين يتطلعون إلى «إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن من أجل الوصول للمرحلة المستقرة وإنهاء المراحل الانتقالية».

وتحدث الدبيبة للمبعوث الألماني عن رؤيته للقاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، مؤكدًا «على ضرورة وضع إطار زمني لإصدار القاعدة الدستورية أو الذهاب في مسارات بديلة حتى لا تتأخر الانتخابات»، وشدد كذلك على ضرورة «ألّا تتضمن أحكامًا مفصلة على شخص لمنعه أو تمكينه، وترك الشعب ليختار من يمثله».

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ونبّه الدبيبة إلى «ضرورة السعي نحو تحصين هذه القاعدة من خلال شرعية مباشرة من الشعب الليبي تضمن ألّا تكون في ذاتها سببًا في انقسام آخر. لكي تبنى الانتخابات على قاعدة متينة» وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وتقدم الدبيبة خلال اللقاء بالتهنئة للمستشار الألماني أولاف شولتس والشعب الألماني الصديق بمناسبة العيد الوطني الألماني الذي يوافق الثالث من أكتوبر.

والتقى المبعوث الألماني في وقت سابق اليوم مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش التي ناقش معها إمكانية تنظيم مؤتمر «برلين 3» ورؤية الحكومة للمضي قدمًا نحو تمهيد الاستقرار السياسي، وصولًا لانتخابات، «وفق خارطة طريق مختصرة واضحة المعالم تحدد الالتزامات تجاه العملية الانتخابية» وفق بيان الوزارة.

الخارجية: ألمانيا تؤكد «شرعية حكومة الوحدة»

ونقل البيان عن المبعوث الألماني تأكيده «شرعية حكومة الوحدة الوطنية ومواصلة دعم ومساندة بلاده لجهودها الداعمة للاستقرار لتحقيق الانتخابات».

وفي 30 سبتمبر المنقضي، اجتمع المبعوث الألماني إلى ليبيا، كريستيان بوك، مع الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويوك، معلنًا استعداد بلاده لدعم المبعوث الأممي الجديد.

لقاء الدبيبة مع المبعوث الألماني لدى ليبيا كريستيان بوك، الثلاثاء 4 أكتوبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)