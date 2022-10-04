Atwasat

الدبيبة يطلع المبعوث الألماني على رؤيته للقاعدة الدستورية ويطالب بإشراك ليبيا في الاجتماعات الدولية

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 09:12 مساء
الدبيبة يطلع المبعوث الألماني على رؤيته للقاعدة الدستورية ويطالب بإشراك ليبيا في الاجتماعات الدولية
لقاء الدبيبة مع المبعوث الألماني لدى ليبيا كريستيان بوك، الثلاثاء 4 أكتوبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
alwasat radio

أطلع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان بوك، على رؤيته للقاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، مطالبًا بضرورة إشراك ليبيا في أي اجتماعات دولية خاصة بالأزمة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبر صفحته على «فيسبوك»، إن الدبيبة ناقش مع المبعوث الألماني خلال اللقاء الذي عُقِد في مكتبه بديوان رئاسة مجلس الوزراء في طرابلس «أهمية وجود خارطة سياسية مباشرة للانتخابات تلقى الدعم الدولي اللازم لتنفيذها».

رؤية الدبيبة بشأن القاعدة الدستورية
وشدد الدبيبة خلال اللقاء على «ضرورة أن تشارك ليبيا في أي اجتماعات دولية تجرى حول الوضع الليبي»، مؤكدًا أن «الحلول الحقيقية هي التي تكون نابعة من إرادة الليبيين» الذين يتطلعون إلى «إجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن من أجل الوصول للمرحلة المستقرة وإنهاء المراحل الانتقالية».

وتحدث الدبيبة للمبعوث الألماني عن رؤيته للقاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، مؤكدًا «على ضرورة وضع إطار زمني لإصدار القاعدة الدستورية أو الذهاب في مسارات بديلة حتى لا تتأخر الانتخابات»، وشدد كذلك على ضرورة «ألّا تتضمن أحكامًا مفصلة على شخص لمنعه أو تمكينه، وترك الشعب ليختار من يمثله».

- المنقوش تبحث مع المبعوث الألماني إمكانية عقد مؤتمر «برلين 3»
- ألمانيا تجدد دعم باتيلي ومهمته في ليبيا
- المنقوش والمبعوث الألماني يؤكدان ضرورة تسريع العملية السياسية في ليبيا

ونبّه الدبيبة إلى «ضرورة السعي نحو تحصين هذه القاعدة من خلال شرعية مباشرة من الشعب الليبي تضمن ألّا تكون في ذاتها سببًا في انقسام آخر. لكي تبنى الانتخابات على قاعدة متينة» وفق المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية.

وتقدم الدبيبة خلال اللقاء بالتهنئة للمستشار الألماني أولاف شولتس والشعب الألماني الصديق بمناسبة العيد الوطني الألماني الذي يوافق الثالث من أكتوبر.

والتقى المبعوث الألماني في وقت سابق اليوم مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي نجلاء المنقوش التي ناقش معها إمكانية تنظيم مؤتمر «برلين 3» ورؤية الحكومة للمضي قدمًا نحو تمهيد الاستقرار السياسي، وصولًا لانتخابات، «وفق خارطة طريق مختصرة واضحة المعالم تحدد الالتزامات تجاه العملية الانتخابية» وفق بيان الوزارة.

الخارجية: ألمانيا تؤكد «شرعية حكومة الوحدة»
ونقل البيان عن المبعوث الألماني تأكيده «شرعية حكومة الوحدة الوطنية ومواصلة دعم ومساندة بلاده لجهودها الداعمة للاستقرار لتحقيق الانتخابات».

وفي 30 سبتمبر المنقضي، اجتمع المبعوث الألماني إلى ليبيا، كريستيان بوك، مع الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويوك، معلنًا استعداد بلاده لدعم المبعوث الأممي الجديد.

لقاء الدبيبة مع المبعوث الألماني لدى ليبيا كريستيان بوك، الثلاثاء 4 أكتوبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
لقاء الدبيبة مع المبعوث الألماني لدى ليبيا كريستيان بوك، الثلاثاء 4 أكتوبر 2022. (حكومة الوحدة الوطنية)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«وسط الخبر»: تريليون ونصف دولار خسائر ليبيا من ساستها .. الأسباب والمخارج

«وسط الخبر»: تريليون ونصف دولار خسائر ليبيا من ساستها .. الأسباب والمخارج
وزارة الداخلية تناقش إجراءات فتح وتأمين سفارة كوريا الجنوبية في طرابلس

وزارة الداخلية تناقش إجراءات فتح وتأمين سفارة كوريا الجنوبية في طرابلس
كاركاتير حليم - «باندات» السلطة في ليبيا

كاركاتير حليم - «باندات» السلطة في ليبيا
عبدالمطلب لـ«بوابة الوسط»: بطولة ليبيا للترايثلون في مصراتة كانت ناجحة رغم غياب الدعم

عبدالمطلب لـ«بوابة الوسط»: بطولة ليبيا للترايثلون في مصراتة كانت ناجحة رغم غياب ...
عائدات النفط في ليبيا «نقمة» على التنمية: إنفاق دون خطط وتعاقدات جديدة في وجود عقود سابقة

عائدات النفط في ليبيا «نقمة» على التنمية: إنفاق دون خطط وتعاقدات جديدة في وجود ...
الولايات الليبية المتحدة: ليبيا بين القبلية والفدرالية

الولايات الليبية المتحدة: ليبيا بين القبلية والفدرالية
ليبيا مشهد مكرر في سيناريو الحل اللاحل

ليبيا مشهد مكرر في سيناريو الحل اللاحل
بفضل «التشابك الكمي».. نوبل الفيزياء تذهب إلى ثلاثة علماء تخطوا السبعين

بفضل «التشابك الكمي».. نوبل الفيزياء تذهب إلى ثلاثة علماء تخطوا السبعين
وزارة الدفاع الروسية: أكثر من 200 ألف شخص انضموا للجيش خلال أسبوعين

وزارة الدفاع الروسية: أكثر من 200 ألف شخص انضموا للجيش خلال أسبوعين
خبير مصرفي: تعديل «المركزي» بالبيضاء سعر الصرف يخفض الأسعار بنسبة 15%

خبير مصرفي: تعديل «المركزي» بالبيضاء سعر الصرف يخفض الأسعار بنسبة 15%
عقرة مدينة عراقية نبذت الإسمنت في عمارتها

عقرة مدينة عراقية نبذت الإسمنت في عمارتها
عطية الفيتوري: تغيير سعر الصرف لا يعالج التضخم

عطية الفيتوري: تغيير سعر الصرف لا يعالج التضخم
3 اقتحامات جديدة لمصارف في لبنان

3 اقتحامات جديدة لمصارف في لبنان
ترامب يتقدم بشكوى ضد «سي إن إن» بتهمة التشهير ويطالب بتعويض 475 مليون دولار

ترامب يتقدم بشكوى ضد «سي إن إن» بتهمة التشهير ويطالب بتعويض 475 مليون دولار
باشاغا: تعديل «مركزي البيضاء» سعر الدينار يسهم في تخفيض أسعار السلع

باشاغا: تعديل «مركزي البيضاء» سعر الدينار يسهم في تخفيض أسعار السلع
السعودية تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في 2029

السعودية تستضيف دورة الألعاب الآسيوية الشتوية في 2029
رئيس الوزراء الياباني يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا حلق فوق اليابان

رئيس الوزراء الياباني يدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا حلق فوق اليابان
شاهد «في التسعين».. كيف تكون مشاركة ليبيا في بطولة «الشان» وموعد انطلاق الدوري

شاهد «في التسعين».. كيف تكون مشاركة ليبيا في بطولة «الشان» وموعد انطلاق الدوري
 المزيد من ليبيا

تعليقات

عناوين ذات صلة
أهالي بني وليد يستعدون للاحتفال بذكرى المولد النبوي
أهالي بني وليد يستعدون للاحتفال بذكرى المولد النبوي
شاهد في «هنا ليبيا»: برنامج تدريبي لدعم الديمقراطية بالجنوب
شاهد في «هنا ليبيا»: برنامج تدريبي لدعم الديمقراطية بالجنوب
شاهد في «اقتصاد بلس»: مرضى الأورام ضحية العبث الإداري
شاهد في «اقتصاد بلس»: مرضى الأورام ضحية العبث الإداري
صوان ينتقد توقيع تركيا مذكرة تفاهم جديدة مع حكومة الوحدة الوطنية
صوان ينتقد توقيع تركيا مذكرة تفاهم جديدة مع حكومة الوحدة الوطنية
الدبيبة يطلع المبعوث الألماني على رؤيته للقاعدة الدستورية ويطالب بإشراك ليبيا في الاجتماعات الدولية
الدبيبة يطلع المبعوث الألماني على رؤيته للقاعدة الدستورية ويطالب ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا
الحكم بإعدام شاب «مرتد عن الإسلام» في مصراتة يثير جدلا واسعا...
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل الصلاحية لمجلس الوزراء
الدبيبة يلغي قرار «التعليم العالي» إيفاد أسر الشهداء.. وينقل......
الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 سبتمبر 2022)
الأداء الأسبوعي للدينار الليبي مقابل العملات الدولية (10-15 ......
حفتر من غات: المتصارعون على الكراسي أدخلوا ليبيا نفقا مظلما (صور)
حفتر من غات: المتصارعون على الكراسي أدخلوا ليبيا نفقا مظلما ......
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية
وفاة طفل و5 مصابين في اشتباكات عنيفة وسط مدينة الزاوية...
المزيد
شكشك يؤكد على دور وزارة العدل في متابعة القضايا المرفوعة ضد ليبيا بالخارج
شكشك يؤكد على دور وزارة العدل في متابعة القضايا المرفوعة ضد ......
وزير الدفاع اليوناني السابق: لن تفسد أي دولة علاقتها مع تركيا من أجلنا
وزير الدفاع اليوناني السابق: لن تفسد أي دولة علاقتها مع ......
الدبيبة يوجه بسرعة إعداد مقترح لإنشاء المجلس الوطني للمرأة الليبية
الدبيبة يوجه بسرعة إعداد مقترح لإنشاء المجلس الوطني للمرأة ......
الدبيبة يطلع المبعوث الألماني على رؤيته للقاعدة الدستورية ويطالب بإشراك ليبيا في الاجتماعات الدولية
الدبيبة يطلع المبعوث الألماني على رؤيته للقاعدة الدستورية ......
صوان ينتقد توقيع تركيا مذكرة تفاهم جديدة مع حكومة الوحدة الوطنية
صوان ينتقد توقيع تركيا مذكرة تفاهم جديدة مع حكومة الوحدة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط