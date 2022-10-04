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المنقوش تبحث مع المبعوث الألماني إمكانية عقد مؤتمر «برلين 3»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 04 أكتوبر 2022, 07:32 مساء
المنقوش تبحث مع المبعوث الألماني إمكانية عقد مؤتمر «برلين 3»
جانب من لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش مع المبعوث الألماني إلى ليبيا كريستيان باك بحضور السفير الألماني ميخائيل أونماخت، الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 (الخارجية)
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ناقشت وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، مع المبعوث الألماني الخاص إلى ليبيا كريستيان باك، إمكانية عقد مؤتمر «برلين 3»، مؤكدة التزام الحكومة بمخرجات برلين «1و2».

جاء ذلك خلال استقبال المبعوث الألماني في أول زيارة له إلى ليبيا، وذلك بمقر وزارة الخارجية في العاصمة طرابلس، بحضور السفير الألماني لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت.

ووصل السفير كريستيان بوك إلى العاصمة طرابلس أمس الإثنين في أول زيارة له بعد تكليفه بمهمة المبعوث الخاص إلى ليبيا من قبل وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك، بعدما كان مديرًا لإدارة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالوزارة خلال الفترة بعد انتهاء مهمته كسفير لألمانيا في ليبيا.

المنقوش تتحدث عن انتخابات وفق خارطة طريق «مختصرة وواضحة»
وأفاد بيان لوزارة الخارجية بأن المنقوش استعرضت مع مبعوث ألمانيا رؤية الحكومة للمضي قدمًا نحو تمهيد الاستقرار السياسي، وصولًا لانتخابات، «وفق خارطة طريق مختصرة واضحة المعالم تحدد الالتزامات تجاه العملية الانتخابية».

وقالت المنقوش إن «مهمة تحقيق الانتخابات هي مسؤولية الجميع وتتطلب تضافر جهود الجهات التشريعية والتنفيذية، بعيدًا عن أي استقطابات سياسية وتجنب أي سيناريوهات لا تلبي تطلعات الشعب الليبي».

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ونقل البيان عن المبعوث الألماني تأكيده «شرعية حكومة الوحدة الوطنية ومواصلة دعم ومساندة بلاده لجهودها الداعمة للاستقرار لتحقيق الانتخابات».

وفي 30 سبتمبر المنقضي، اجتمع المبعوث الألماني إلى ليبيا، كريستيان بوك، مع الرئيس الجديد لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبدالله باتيلي، وذلك على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويوك، معلنًا استعداد بلاده لدعم المبعوث الأممي الجديد.

جانب من لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش مع المبعوث الألماني إلى ليبيا كريستيان باك بحضور السفير الألماني ميخائيل أونماخت، الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 (الخارجية)
جانب من لقاء وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة نجلاء المنقوش مع المبعوث الألماني إلى ليبيا كريستيان باك بحضور السفير الألماني ميخائيل أونماخت، الثلاثاء 4 أكتوبر 2022 (الخارجية)
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